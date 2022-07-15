https://crimea.ria.ru/20220715/roskosmos-i-nasa-dogovorilis-o-perekrestnykh-poletakh-k-mks-1123859262.html
Роскосмос и NASA договорились о перекрестных полетах к МКС
Роскосмос и NASA договорились о перекрестных полетах к МКС - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Роскосмос и NASA договорились о перекрестных полетах к МКС
Госкорпорация Роскосмос подписала соглашение с НАСА о перекрестных полетах на американских и российских кораблях к МКС. Об этом говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T16:21
2022-07-15T16:21
2022-07-15T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Госкорпорация Роскосмос подписала соглашение с НАСА о перекрестных полетах на американских и российских кораблях к МКС. Об этом говорится в сообщении госкорпорации в Telegram."Госкорпорация Роскосмос и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", — написали в "Роскосмосе".Уточняется, что это будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях."Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", — подчеркнули в госкорпорации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации Роскосмос и назначил на этот пост бывшего вице-премьера РФ Юрия Борисова.
https://crimea.ria.ru/20220404/ekspert-nazval-silnye-storony-roskosmosa-i-nasa-1122838501.html
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роскосмос, в мире, космос, сша
Роскосмос и NASA договорились о перекрестных полетах к МКС
Госкорпорация Роскосмос подписала соглашение с NASA о перекрестных полетах кораблей к МКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Госкорпорация Роскосмос подписала соглашение с НАСА о перекрестных полетах на американских и российских кораблях к МКС. Об этом говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
"Госкорпорация Роскосмос и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", — написали в "Роскосмосе".
Уточняется, что это будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях.
"Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", — подчеркнули в госкорпорации.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации Роскосмос и назначил
на этот пост бывшего вице-премьера РФ Юрия Борисова.