https://crimea.ria.ru/20220715/roskosmos-i-nasa-dogovorilis-o-perekrestnykh-poletakh-k-mks-1123859262.html

Роскосмос и NASA договорились о перекрестных полетах к МКС

Роскосмос и NASA договорились о перекрестных полетах к МКС - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Роскосмос и NASA договорились о перекрестных полетах к МКС

Госкорпорация Роскосмос подписала соглашение с НАСА о перекрестных полетах на американских и российских кораблях к МКС. Об этом говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T16:21

2022-07-15T16:21

2022-07-15T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Госкорпорация Роскосмос подписала соглашение с НАСА о перекрестных полетах на американских и российских кораблях к МКС. Об этом говорится в сообщении госкорпорации в Telegram."Госкорпорация Роскосмос и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", — написали в "Роскосмосе".Уточняется, что это будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях."Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", — подчеркнули в госкорпорации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации Роскосмос и назначил на этот пост бывшего вице-премьера РФ Юрия Борисова.

https://crimea.ria.ru/20220404/ekspert-nazval-silnye-storony-roskosmosa-i-nasa-1122838501.html

https://crimea.ria.ru/20220707/minoborony-zapustilo-novyy-sputnik-na-orbitu-1123775041.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, в мире, космос, сша