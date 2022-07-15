https://crimea.ria.ru/20220715/putin-osvobodil-rogozina-ot-dolzhnosti-gendirektora-roskosmosa-1123857329.html

Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса

Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации Роскосмос. Указ главы государства опубликован на... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T14:58

2022-07-15T14:58

2022-07-15T15:08

роскосмос

российская федерация (россия, рф)

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации Роскосмос. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля."Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.Следующим указом президент назначил гендиректором Роскосмоса бывшего вице-премьера РФ Юрия Борисова, который курировал в правительстве оборонно-промышленный комплекс.

https://crimea.ria.ru/20220715/putin-naznachil-manturova-vitse-premerom-rossii-1123857543.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, российская федерация (россия, рф), владимир путин (политик)