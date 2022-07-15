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Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса
Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации Роскосмос. Указ главы государства опубликован на... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T14:58
2022-07-15T15:08
роскосмос
российская федерация (россия, рф)
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации Роскосмос. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля."Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.Следующим указом президент назначил гендиректором Роскосмоса бывшего вице-премьера РФ Юрия Борисова, который курировал в правительстве оборонно-промышленный комплекс.
https://crimea.ria.ru/20220715/putin-naznachil-manturova-vitse-premerom-rossii-1123857543.html
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роскосмос, российская федерация (россия, рф), владимир путин (политик)
Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса

Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на посту гендиректора Роскосмоса – указ

14:58 15.07.2022 (обновлено: 15:08 15.07.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации Роскосмос. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 15:07
Путин назначил Мантурова вице-премьером России
Следующим указом президент назначил гендиректором Роскосмоса бывшего вице-премьера РФ Юрия Борисова, который курировал в правительстве оборонно-промышленный комплекс.
 
РоскосмосРоссийская Федерация (Россия, РФ)Владимир Путин (политик)
 
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