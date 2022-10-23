https://crimea.ria.ru/20221023/s-vostochnogo-startoval-pervyy-sputnik-federalnogo-proekta-sfera-1125044423.html

С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера"

С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера" - РИА Новости Крым, 23.10.2022

С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера"

Первый из 162 спутников группировки "Сфера" был успешно выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты "Союз–2.1б". Об этом в воскресенье утром сообщили в... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T09:51

2022-10-23T09:51

2022-10-23T09:52

космос

роскосмос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первый из 162 спутников группировки "Сфера" был успешно выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты "Союз–2.1б". Об этом в воскресенье утром сообщили в пресс-службе "Роскосмоcа".В госкорпорации пояснили, что низкоорбитальные космические аппараты "Гонец-М" будут передавать данные и предоставлять услуги подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли.Спутник-демонстратор "Скиф-Д" предназначен уже для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.Уже в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ", которая также войдет в программу "Сфера".Спутниковая система "Гонец" и три новых спутника нужны для поддержания системы в состоянии эксплуатационной готовности. Она состоит из 12 аппаратов — по три на четырех орбитальных плоскостях, пишет РИА Новости."Гонцы" запускаются с космодрома "Восточный" впервые. С 2005 года на орбиту с космодрома Плесецк ракетами-носителями "Космос-3М", "Рокот" и "Союз-2.1б" были выведены 22 спутника "Гонец-М".

https://crimea.ria.ru/20220707/minoborony-zapustilo-novyy-sputnik-na-orbitu-1123775041.html

космос

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