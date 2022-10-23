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С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера" - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера"
С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера" - РИА Новости Крым, 23.10.2022
С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера"
Первый из 162 спутников группировки "Сфера" был успешно выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты "Союз–2.1б". Об этом в воскресенье утром сообщили в... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T09:51
2022-10-23T09:52
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первый из 162 спутников группировки "Сфера" был успешно выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты "Союз–2.1б". Об этом в воскресенье утром сообщили в пресс-службе "Роскосмоcа".В госкорпорации пояснили, что низкоорбитальные космические аппараты "Гонец-М" будут передавать данные и предоставлять услуги подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли.Спутник-демонстратор "Скиф-Д" предназначен уже для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.Уже в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ", которая также войдет в программу "Сфера".Спутниковая система "Гонец" и три новых спутника нужны для поддержания системы в состоянии эксплуатационной готовности. Она состоит из 12 аппаратов — по три на четырех орбитальных плоскостях, пишет РИА Новости."Гонцы" запускаются с космодрома "Восточный" впервые. С 2005 года на орбиту с космодрома Плесецк ракетами-носителями "Космос-3М", "Рокот" и "Союз-2.1б" были выведены 22 спутника "Гонец-М".
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космос, роскосмос
С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера"

Роскосмос сообщил об успешном выходе на орбиту первого аппарата группировки "Сфера"

09:51 23.10.2022 (обновлено: 09:52 23.10.2022)
 
© Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1а"
Пуск РН Союз-2.1а
© Пресс-служба "Роскосмоса"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первый из 162 спутников группировки "Сфера" был успешно выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты "Союз–2.1б". Об этом в воскресенье утром сообщили в пресс-службе "Роскосмоcа".
"Три космических аппарата "Гонец-М" и первый спутник федерального проекта "Сфера" – "Скиф-Д" были доставлены на свои орбиты разгонным блоком "Фрегат". Есть отделение всех аппаратов", – говорится в сообщении.
В госкорпорации пояснили, что низкоорбитальные космические аппараты "Гонец-М" будут передавать данные и предоставлять услуги подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли.
Спутник-демонстратор "Скиф-Д" предназначен уже для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.
Уже в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ", которая также войдет в программу "Сфера".
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Спутниковая система "Гонец" и три новых спутника нужны для поддержания системы в состоянии эксплуатационной готовности. Она состоит из 12 аппаратов — по три на четырех орбитальных плоскостях, пишет РИА Новости.
"Гонцы" запускаются с космодрома "Восточный" впервые. С 2005 года на орбиту с космодрома Плесецк ракетами-носителями "Космос-3М", "Рокот" и "Союз-2.1б" были выведены 22 спутника "Гонец-М".
 
космосРоскосмос
 
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