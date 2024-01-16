https://crimea.ria.ru/20240116/posetiteley-stenda-kryma-na-vdnkh-nauchili-finansovoy-gramotnosti-1134223933.html

Посетителей стенда Крыма на ВДНХ научили финансовой грамотности

Посетителей стенда Крыма на ВДНХ научили финансовой грамотности - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Посетителей стенда Крыма на ВДНХ научили финансовой грамотности

ПСБ и Академия ПСБ организовали на стендах Севастополя и Республики Крым на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ образовательный квест по финансовой... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T12:53

2024-01-16T12:53

2024-01-16T12:53

промсвязьбанк (псб)

экономика

деньги

международная выставка-форум "россия"

общество

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134223685_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_caeaf1050f5d7c1277a713151956de77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. ПСБ и Академия ПСБ организовали на стендах Севастополя и Республики Крым на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ образовательный квест по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба кредитной организации.Проект реализовали при активном содействии министерства образования, науки и молодежной политики Республики Крым и департамента экономического развития города Севастополя. С игровыми заданиями успешно справились 125 семей, которые пришли на выставку познакомиться с главными достижениями российских регионов.Эксперты ПСБ и Академии ПСБ разработали квест, направленный на развитие базовых финансовых компетенций граждан. В игровом формате посетители решали смоделированные жизненные ситуации и зарабатывали условные деньги, которые смогли обменять на памятные сувениры от организаторов.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве. Она была открыта в День народного единства, 4 ноября 2023 года, и уже собрала множество посетителей со всей страны. Экспозиция будет работать до 12 апреля 2024 года. В рамках мероприятия представлены различные отрасли российской экономики, включая промышленное производство, сельское хозяйство, науку, культуру и туризм. Выставка представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), экономика, деньги, международная выставка-форум "россия", общество, финансы