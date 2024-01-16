https://crimea.ria.ru/20240116/posetiteley-stenda-kryma-na-vdnkh-nauchili-finansovoy-gramotnosti-1134223933.html
Посетителей стенда Крыма на ВДНХ научили финансовой грамотности
Посетителей стенда Крыма на ВДНХ научили финансовой грамотности - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Посетителей стенда Крыма на ВДНХ научили финансовой грамотности
ПСБ и Академия ПСБ организовали на стендах Севастополя и Республики Крым на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ образовательный квест по финансовой... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T12:53
2024-01-16T12:53
2024-01-16T12:53
промсвязьбанк (псб)
экономика
деньги
международная выставка-форум "россия"
общество
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. ПСБ и Академия ПСБ организовали на стендах Севастополя и Республики Крым на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ образовательный квест по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба кредитной организации.Проект реализовали при активном содействии министерства образования, науки и молодежной политики Республики Крым и департамента экономического развития города Севастополя. С игровыми заданиями успешно справились 125 семей, которые пришли на выставку познакомиться с главными достижениями российских регионов.Эксперты ПСБ и Академии ПСБ разработали квест, направленный на развитие базовых финансовых компетенций граждан. В игровом формате посетители решали смоделированные жизненные ситуации и зарабатывали условные деньги, которые смогли обменять на памятные сувениры от организаторов.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве. Она была открыта в День народного единства, 4 ноября 2023 года, и уже собрала множество посетителей со всей страны. Экспозиция будет работать до 12 апреля 2024 года. В рамках мероприятия представлены различные отрасли российской экономики, включая промышленное производство, сельское хозяйство, науку, культуру и туризм. Выставка представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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промсвязьбанк (псб), экономика, деньги, международная выставка-форум "россия", общество, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. ПСБ и Академия ПСБ организовали на стендах Севастополя и Республики Крым на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ образовательный квест по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Проект реализовали при активном содействии министерства образования, науки и молодежной политики Республики Крым и департамента экономического развития города Севастополя. С игровыми заданиями успешно справились 125 семей, которые пришли на выставку познакомиться с главными достижениями российских регионов.
Эксперты ПСБ и Академии ПСБ разработали квест, направленный на развитие базовых финансовых компетенций граждан. В игровом формате посетители решали смоделированные жизненные ситуации и зарабатывали условные деньги, которые смогли обменять на памятные сувениры от организаторов.
"Развитие у населения практических навыков управления денежными средствами, в том числе и через игровые форматы, часть комплексной работы, которую ПСБ проводит для повышения финансовой грамотности населения. Планирование семейного бюджета, постановка долгосрочных финансовых целей, нивелирование долговой нагрузки – эти и другие базовые знания формируют у людей полезные финансовые привычки, которые напрямую влияют на качество их жизни и материальное благополучие", – приводит пресс-служба слова управляющей Крымским филиалом ПСБ Светланы Сидоровой.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве. Она была открыта в День народного единства, 4 ноября 2023 года, и уже собрала множество посетителей со всей страны. Экспозиция будет работать до 12 апреля 2024 года. В рамках мероприятия представлены различные отрасли российской экономики, включая промышленное производство, сельское хозяйство, науку, культуру и туризм. Выставка представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием.