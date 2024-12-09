https://crimea.ria.ru/20241209/geroi-svo-yavlyayutsya-podlinnoy-elitoy-rossii--putin-1142489238.html
Герои СВО являются подлинной элитой России – Путин
Герои СВО являются подлинной элитой России – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Герои СВО являются подлинной элитой России – Путин
Власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T14:01
2024-12-09T14:01
2024-12-09T14:01
день героев отечества
владимир путин (политик)
герои сво
общество
россия
новости
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/02/1135363029_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_561aec0892955df6405b31f89620ff8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.Он отметил, что российские военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, - это люди отважные и надежные."Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде - и на военной службе, и на гражданской", - подчеркнул Путин.Президент также указал, что мужество и решимость наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции, "не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим"."Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения продолжали вести за собой", - добавил глава государства.В День героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. На торжественное мероприятие приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.Читайте также на РИА Новости Крым:Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской областиСемь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой РоссииСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным
https://crimea.ria.ru/20241209/den-geroev-otechestva--istoriya-prazdnika-1142469463.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/02/1135363029_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_7822014ecf4e5bc6b5fee10181c2e568.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день героев отечества, владимир путин (политик), герои сво, общество, россия, новости, награды
Герои СВО являются подлинной элитой России – Путин
Путин назвал героев специальной военной операции подлинной элитой России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.
"У нас уже действует специальная программа подготовки "Время героев". Сейчас среди участников ее первого потока больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звания Героя России. Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они - настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны", - сказал российский лидер.
Он отметил, что российские военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, - это люди отважные и надежные.
"Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде - и на военной службе, и на гражданской", - подчеркнул Путин.
Президент также указал, что мужество и решимость наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции, "не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим".
"Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения продолжали вести за собой", - добавил глава государства.
В День героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. На торжественное мероприятие приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
Читайте также на РИА Новости Крым: