https://crimea.ria.ru/20241209/geroi-svo-yavlyayutsya-podlinnoy-elitoy-rossii--putin-1142489238.html

Герои СВО являются подлинной элитой России – Путин

Герои СВО являются подлинной элитой России – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Герои СВО являются подлинной элитой России – Путин

Власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T14:01

2024-12-09T14:01

2024-12-09T14:01

день героев отечества

владимир путин (политик)

герои сво

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россия

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награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.Он отметил, что российские военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, - это люди отважные и надежные."Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде - и на военной службе, и на гражданской", - подчеркнул Путин.Президент также указал, что мужество и решимость наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции, "не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим"."Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения продолжали вести за собой", - добавил глава государства.В День героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. На торжественное мероприятие приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.Читайте также на РИА Новости Крым:Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской областиСемь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой РоссииСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день героев отечества, владимир путин (политик), герои сво, общество, россия, новости, награды