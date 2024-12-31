https://crimea.ria.ru/20241231/finalnyy-zalp-iz-snaryadov-i-vinegret-kak-otmechayut-novyy-god-na-fronte-1142969658.html

Финальный залп из снарядов и винегрет: как отмечают Новый год на фронте

Финальный залп из снарядов и винегрет: как отмечают Новый год на фронте - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Финальный залп из снарядов и винегрет: как отмечают Новый год на фронте

отмахнулся от расспросов, написав: "Прости, не люблю рассказывать. Не до праздников. А вообще, как командир организует и как обстановка позволяет, так и... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T14:32

2024-12-31T14:32

2024-12-31T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Как празднуют новый год в окопах? С таким вопросом обратилась к знакомым бойцам – родственникам, героям публикаций и их знакомым. Чаще всего отвечали: "Да нечего рассказывать. Не до праздников, работаем", кто-то крутил пальцем у виска, мол, ну и вопросики у вас. Даже брат, командир расчета ЗРПК "Панцирь-С1" с позывным "Туман", отмахнулся от расспросов, написав: "Прости, не люблю рассказывать. Не до праздников. А вообще, как командир организует и как обстановка позволяет, так и празднуют".Командир первого штурмового отделения с позывным "Панчер", написал: "Я бы с радостью рассказал, как празднуют Новый год в окопах, да прошлый Новый год встретил на посту. Выпал снег, и мы не могли выйти из укрытия, потому что оставили бы следы, по которым нас нашли бы, поэтому мы лежали в лежке. И было за счастье, что была тишина и по нам не стреляла артиллерия. А кто был на базе – не отмечали ничего, потому как боевые товарищи на постах и не до праздников. Победим – попразднуем!" – говорили они.Но все же кто-то поделился новогодними традициями с фронта и воспоминаниями. Так, по словам командира боевой машины РСЗО "Град" Олега З., в новогоднюю ночь на фронте не до баловства, конечно, все распланировано и время проходит в работе. Приходится всегда быть наготове, потому что ВСУ "любят обстрелы по праздникам устраивать, особенно по большим православным праздникам". И все же своя новогодняя традиция у артиллеристов на Херсонском направлении есть, здесь под бой курантов устраивают "большой салют" по врагу.В первый день нового года, после работы, артиллеристы накрывают стол, на котором обязательно присутствует свежеиспеченный, еще теплый хлеб, поздравляют и благодарят друг друга.– Какое желание загадываете в новогоднюю ночь?– Дома меня ждут мама и два братика, а еще невеста, которая скоро станет женой. Всегда молюсь, чтобы дома все было хорошо. Ведь меня там нет. Приезжаю редко. Связи в последнее время все чаще тоже нет. Если дома все хорошо, то и у меня все хорошо. Благодаря их поддержке я чувствую, что могу сделать все.Сын казачьего атамана из Крыма, боец с позывным "Атос" служит в 28-м мотострелковом полку, на Херсонском направлении, и признается: Все мероприятия, посвященные Новому году, проходят, исходя из боевой обстановки. На линии фронта непозволительно собираться вместе для увеселительных мероприятий – возрастает риск попасть под артиллерийский или ракетный удар. И алкоголь здесь под запретом. Но все же Новый год даже на фронте, как и по всей стране, остается одним из самых любимых и долгожданных праздников. Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения СВО, тоже ждут и отмечают этот праздник. Во-первых, это рубеж подведения итогов за год, во-вторых, это ожидание перемен к лучшему, в идеале – надежда на скорейшую Победу, рассказывает военный врач с позывным "Шаман".Для "Шамана" это будет уже третий Новый год на направлении. Он вспоминает, что первый год отметить никак не удалось: за два часа до полуночи начался массированный обстрел с вражеской стороны. И так продолжалось десять дней, был очень плотный артиллерийский огонь. Но даже тогда ребята готовили праздничные блюда – нарезали оливье и на шашлыки мариновали мясо, которое потом пришлось жарить на сковородке в землянках.И добавляет, что, если позволяет обстановка, бойцы идут в гости по землянкам, дарят друг другу подарки. В каждой землянке своя атмосфера, в каждой землянке свое настроение.На фронте тоже готовят любимые новогодние блюда. И у каждой землянки они свои. Даже оливье у каждого свой, отмечает военный.Пообщаться с военным медиком "Шаманом" в преддверии Нового года по уже сложившейся традиции удается только в переписке, потому что там, "за ленточкой", связь только такая. Да и то далеко не всегда. Получив сообщение с вопросом "Как празднуют новый год в окопах?" "док" не только подробно рассказал о новогодних традициях, но и передал огромный привет журналистам РИА Новости Крым и всей стране.Лучше и не скажешь. С праздником, дорогие! Спасибо вам за все. Берегите себя. И возвращайтесь с Победой!Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермеромСто выездов "за ленточку": фронтовые чудеса крымского священникаИмбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВО

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2024

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

участники сво, герои сво, новый год 2025, дед мороз, волонтеры