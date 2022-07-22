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В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина
В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина - РИА Новости Крым, 22.07.2022
В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина
В Крыму жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T13:48
2022-07-22T13:48
2022-07-22T13:48
прокуратура республики крым
керчь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Согласно данным предварительного расследования, 32-летний керчанин выловил свыше 7,4 тысяч экземпляров черноморской травяной и каменной креветки в акватории Керченского пролива в марте 2022 года.Уголовное дело направлено в суд.Ранее в Крыму осудили рыбака за попытку выловить рыбу сетями в частном водоеме.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, керчь, происшествия
В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина
В Крыму осудят местного жителя за незаконную добычу свыше 7,4 тыс. экземпляров креветки
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Согласно данным предварительного расследования, 32-летний керчанин выловил свыше 7,4 тысяч экземпляров черноморской травяной и каменной креветки в акватории Керченского пролива в марте 2022 года.
"С незаконно добытым уловом мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В результате указанных действий водным биологическим ресурсам был причинен ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее в Крыму осудили
рыбака за попытку выловить рыбу сетями в частном водоеме.