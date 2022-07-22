Рейтинг@Mail.ru
В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220722/v-krymu-za-nezakonnuyu-dobychu-krevetki-osudyat-kerchanina-1123928974.html
В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина
В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина - РИА Новости Крым, 22.07.2022
В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина
В Крыму жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T13:48
2022-07-22T13:48
прокуратура республики крым
керчь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110328/00/1103280054_0:128:2501:1534_1920x0_80_0_0_fbefd360274a026a5efee7ba9f0c9886.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Согласно данным предварительного расследования, 32-летний керчанин выловил свыше 7,4 тысяч экземпляров черноморской травяной и каменной креветки в акватории Керченского пролива в марте 2022 года.Уголовное дело направлено в суд.Ранее в Крыму осудили рыбака за попытку выловить рыбу сетями в частном водоеме.
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110328/00/1103280054_164:0:2209:1534_1920x0_80_0_0_b49a192c6782809703ddcb6e6e93e45d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, керчь, происшествия
В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина

В Крыму осудят местного жителя за незаконную добычу свыше 7,4 тыс. экземпляров креветки

13:48 22.07.2022
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Согласно данным предварительного расследования, 32-летний керчанин выловил свыше 7,4 тысяч экземпляров черноморской травяной и каменной креветки в акватории Керченского пролива в марте 2022 года.
"С незаконно добытым уловом мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В результате указанных действий водным биологическим ресурсам был причинен ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее в Крыму осудили рыбака за попытку выловить рыбу сетями в частном водоеме.
 
Прокуратура Республики КрымКерчьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:07Житель Крыма задержан за призывы к насилию в соцсетях – ФСБ
14:47Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу
14:43Политолог оценил планы СБУ зачистить Николаев от нелояльных украинцев
13:48В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина
13:44Банк России снова снизил ключевую ставку
13:39Возможна ли новая война в Приднестровье – мнение
13:16Шойгу прибыл в Стамбул, где подпишет соглашение по украинскому зерну
13:12Mriya Resort & SPA устроит вечеринки и арт-перформансы в Винном парке
13:03На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие
12:39ВС РФ уничтожили склады с вооружением и командные пункты ВСУ
12:37Четыре HIMARS и "Черная сотня" - в Минобороны озвучили потери ВСУ
12:04В Крыму накрыли группу наркосбытчиков
11:56Решившему воевать за Украину жителю Питера грозит 15 лет тюрьмы
11:34Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России
11:29В каких городах Крыма до вечера не будет воды
10:42Аксенов назначил министра здравоохранения Крыма
10:40Недружественных стран стало больше: правительство РФ расширило перечень
10:18Задушил и закопал: в Севастополе ревнивца приговорили к 9 годам колонии
10:10Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
10:05Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки"
Лента новостейМолния