https://crimea.ria.ru/20220722/v-krymu-za-nezakonnuyu-dobychu-krevetki-osudyat-kerchanina-1123928974.html

В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина

В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина - РИА Новости Крым, 22.07.2022

В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина

В Крыму жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T13:48

2022-07-22T13:48

2022-07-22T13:48

прокуратура республики крым

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Согласно данным предварительного расследования, 32-летний керчанин выловил свыше 7,4 тысяч экземпляров черноморской травяной и каменной креветки в акватории Керченского пролива в марте 2022 года.Уголовное дело направлено в суд.Ранее в Крыму осудили рыбака за попытку выловить рыбу сетями в частном водоеме.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, керчь, происшествия