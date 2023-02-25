https://crimea.ria.ru/20230225/mediagruppa-rossiya-segodnya-popala-v-10-y-paket-sanktsiy-evrosoyuza-1127199968.html

Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза

Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза

Европейский союз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, в список попала и медиагруппа "Россия сегодня", сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T20:54

2023-02-25T20:54

2023-02-25T20:59

европейский союз

европа

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Европейский союз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, в список попала и медиагруппа "Россия сегодня", сообщает РИА Новости.Новые ограничения коснулись и исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского."Отношусь к этому спокойно и безразлично, это не вызывало никаких эмоций", –прокомментировал Вышинский.В списке также: Медиагруппа "Патриот" (включающая РИА ФАН), главный редактор "Россия 24" Евгений Бекасов, заместитель гендиректора Первого канала, телеведущий Кирилл Клейменов, главред Regnum, журналист Марина Ахмедова, специальный корреспондент "Комсомольской правды", военкор Александр Коц и другие.Всего под санкциями ЕС, после введения 10-го пакета, теперь находятся 1 473 физлица и 205 организаций.Ранее стало известно, что арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС. В начале февраля санкции против медиагруппы "Россия сегодня" ввела Канада. Читайте также на РИА Новости Крым:США ввели новые санкции против РоссииТелеканал RT France заявил о закрытииСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии

https://crimea.ria.ru/20230225/arabskie-sluzhby-rt-i-sputnik-popali-v-desyatyy-paket-sanktsiy-es-1127194062.html

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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