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Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза
Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза
Европейский союз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, в список попала и медиагруппа "Россия сегодня", сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T20:54
2023-02-25T20:59
европейский союз
европа
санкции против россии
миа "россия сегодня"
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Европейский союз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, в список попала и медиагруппа "Россия сегодня", сообщает РИА Новости.Новые ограничения коснулись и исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского."Отношусь к этому спокойно и безразлично, это не вызывало никаких эмоций", –прокомментировал Вышинский.В списке также: Медиагруппа "Патриот" (включающая РИА ФАН), главный редактор "Россия 24" Евгений Бекасов, заместитель гендиректора Первого канала, телеведущий Кирилл Клейменов, главред Regnum, журналист Марина Ахмедова, специальный корреспондент "Комсомольской правды", военкор Александр Коц и другие.Всего под санкциями ЕС, после введения 10-го пакета, теперь находятся 1 473 физлица и 205 организаций.Ранее стало известно, что арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС. В начале февраля санкции против медиагруппы "Россия сегодня" ввела Канада. Читайте также на РИА Новости Крым:США ввели новые санкции против РоссииТелеканал RT France заявил о закрытииСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
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европейский союз, европа, санкции против россии, миа "россия сегодня", в мире, новости
Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза

Евросоюз включил медиагруппу "Россия сегодня" в 10-й пакет санкций против России

20:54 25.02.2023 (обновлено: 20:59 25.02.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Европейский союз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, в список попала и медиагруппа "Россия сегодня", сообщает РИА Новости.
Новые ограничения коснулись и исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.
"Отношусь к этому спокойно и безразлично, это не вызывало никаких эмоций", –прокомментировал Вышинский.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
15:25
Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС
В списке также: Медиагруппа "Патриот" (включающая РИА ФАН), главный редактор "Россия 24" Евгений Бекасов, заместитель гендиректора Первого канала, телеведущий Кирилл Клейменов, главред Regnum, журналист Марина Ахмедова, специальный корреспондент "Комсомольской правды", военкор Александр Коц и другие.
Всего под санкциями ЕС, после введения 10-го пакета, теперь находятся 1 473 физлица и 205 организаций.
Ранее стало известно, что арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС.
В начале февраля санкции против медиагруппы "Россия сегодня" ввела Канада.
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Европейский СоюзЕвропаСанкции против РоссииМИА "Россия сегодня"В миреНовости
 
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Заголовок открываемого материала
22:09Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕС
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