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Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС
Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС
Европейский союз после затянувшихся разногласий согласовал десятый пакет санкций против России, который предусматривает, в частности, рестрикции в отношении 96... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T15:25
2023-02-25T15:25
2023-02-25T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Европейский союз после затянувшихся разногласий согласовал десятый пакет санкций против России, который предусматривает, в частности, рестрикции в отношении 96 организаций. В том числе – арабских служб RT и Sputnik, трансляции и распространение контента которых теперь запрещены. Об этом сообщает РИА Новости.Арабские службы RT и Sputnik – под санкциями ЕСУтверждается, что RT Arabic и Sputnik Arabic якобы использовались для "непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают агрессию России и подрывают поддержку Украины".В связи с этим санкции были необходимы для "противодействия систематической международной кампании РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов".Еще три банка под санкциямиТакже Совет Евросоюза ввел санкции против трех российских банков – каких именно, в документе не уточняется."Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - говорится в заявлении Совета Евросоюза.Ранее сообщалось, что под ограничения могут попасть Росбанк, Тинькофф и Альфа-банк.Санкции ЕС в отношении граждан РоссииЧто касается персональных санкций, то этот список пока не опубликован. Доступен он будет позже – после того, как информация появится в официальном журнале ЕС.В целом же гражданам России в рамках десятого пакета санкций запрещено занимать руководящие должности на стратегических инфраструктурных предприятиях и организациях в странах Евросоюза. Отмечается, что это необходимо, "поскольку влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам".Другие санции против РФДесятым санкционным пакетом ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с РФ, запретив поставлять в Россию спецтехнику, запчасти и электронику.Запрещен импорт из РФ синтетического каучука, битума, транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения.Асфальт и синтетический каучук из России теперь тоже под запретом в ЕС.Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции в отношении России и под них, среди прочего попала Запорожская АЭС. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Путин: экономика России преодолела возникшие рискиОтсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурамСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
https://crimea.ria.ru/20230225/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1127189043.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европейский союз, европа, санкции против россии, в мире, экономика, общество, новости, политика, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Европейский союз после затянувшихся разногласий согласовал десятый пакет санкций против России, который предусматривает, в частности, рестрикции в отношении 96 организаций. В том числе – арабских служб RT и Sputnik, трансляции и распространение контента которых теперь запрещены. Об этом сообщает РИА Новости.
Арабские службы RT и Sputnik – под санкциями ЕС
"Совет инициировал процесс приостановления лицензий на вещание двух дополнительных средств массовой информации: RT Arabic и Sputnik Arabic", – говорится в заявлении Совета ЕС.
Утверждается, что RT Arabic и Sputnik Arabic якобы использовались для "непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают агрессию России и подрывают поддержку Украины".
В связи с этим санкции были необходимы для "противодействия систематической международной кампании РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов".
Еще три банка под санкциями
Также Совет Евросоюза ввел санкции против трех российских банков – каких именно, в документе не уточняется.
"Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - говорится в заявлении Совета Евросоюза.
Ранее сообщалось, что под ограничения могут попасть Росбанк, Тинькофф и Альфа-банк.
Санкции ЕС в отношении граждан России
Что касается персональных санкций, то этот список пока не опубликован. Доступен он будет позже – после того, как информация появится в официальном журнале ЕС.
В целом же гражданам России в рамках десятого пакета санкций запрещено занимать руководящие должности на стратегических инфраструктурных предприятиях и организациях в странах Евросоюза. Отмечается, что это необходимо, "поскольку влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам".
Другие санции против РФ
Десятым санкционным пакетом ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с РФ, запретив поставлять в Россию спецтехнику, запчасти и электронику.
Запрещен импорт из РФ синтетического каучука, битума, транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения.
"Сегодняшнее решение налагает дальнейшие запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны", – говорится в заявлении.
Асфальт и синтетический каучук из России теперь тоже под запретом в ЕС.
Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции
в отношении России и под них, среди прочего попала Запорожская АЭС.
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