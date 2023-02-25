https://crimea.ria.ru/20230225/arabskie-sluzhby-rt-i-sputnik-popali-v-desyatyy-paket-sanktsiy-es-1127194062.html

Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС

Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС

Европейский союз после затянувшихся разногласий согласовал десятый пакет санкций против России, который предусматривает, в частности, рестрикции в отношении 96... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T15:25

2023-02-25T15:25

2023-02-25T15:25

европейский союз

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санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Европейский союз после затянувшихся разногласий согласовал десятый пакет санкций против России, который предусматривает, в частности, рестрикции в отношении 96 организаций. В том числе – арабских служб RT и Sputnik, трансляции и распространение контента которых теперь запрещены. Об этом сообщает РИА Новости.Арабские службы RT и Sputnik – под санкциями ЕСУтверждается, что RT Arabic и Sputnik Arabic якобы использовались для "непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают агрессию России и подрывают поддержку Украины".В связи с этим санкции были необходимы для "противодействия систематической международной кампании РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов".Еще три банка под санкциямиТакже Совет Евросоюза ввел санкции против трех российских банков – каких именно, в документе не уточняется."Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - говорится в заявлении Совета Евросоюза.Ранее сообщалось, что под ограничения могут попасть Росбанк, Тинькофф и Альфа-банк.Санкции ЕС в отношении граждан РоссииЧто касается персональных санкций, то этот список пока не опубликован. Доступен он будет позже – после того, как информация появится в официальном журнале ЕС.В целом же гражданам России в рамках десятого пакета санкций запрещено занимать руководящие должности на стратегических инфраструктурных предприятиях и организациях в странах Евросоюза. Отмечается, что это необходимо, "поскольку влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам".Другие санции против РФДесятым санкционным пакетом ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с РФ, запретив поставлять в Россию спецтехнику, запчасти и электронику.Запрещен импорт из РФ синтетического каучука, битума, транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения.Асфальт и синтетический каучук из России теперь тоже под запретом в ЕС.Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции в отношении России и под них, среди прочего попала Запорожская АЭС. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Путин: экономика России преодолела возникшие рискиОтсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурамСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии

https://crimea.ria.ru/20230225/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1127189043.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, европа, санкции против россии, в мире, экономика, общество, новости, политика, россия