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Отсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурам - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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Отсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурам
Отсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурам - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Отсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши ограничить движение транспорта через пункты пропуска на границе двух государств "выстрелом себе в РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T13:47
2023-02-25T13:51
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
польша
экономика
в мире
новости
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши ограничить движение транспорта через пункты пропуска на границе двух государств "выстрелом себе в голову". Об этом пишет Sputnik Беларусь."Нам от этого ни жарко, ни холодно, мы же туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили. Поляки, Евросоюз, к нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы давно ввели этот порядок. Зачем они сейчас ввели? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним (президент США Байден – ред.). Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на все – и себе в голову выстрелить", - сказал глава Беларуси.При этом Лукашенко отметил, что подобные решения отражаются на грузоперевозчиках не только из Польши, но и других стран.Ранее польское погранведомство официально проинформировало белорусскую сторону о приостановке работы польского пункта пропуска Бобровники с 10 февраля на неопределенное время.16 февраля литовские пограничники прекратили взаимодействие с белорусской стороной по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.Читайте также на ИА Новости Крым:Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на УкраинеЛитва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспортаРоссия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, польша, экономика, в мире, новости, транспорт
Отсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурам

Александр Лукашенко оценил запрет Польши на движение фур на границе с Белоруссией

13:47 25.02.2023 (обновлено: 13:51 25.02.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши ограничить движение транспорта через пункты пропуска на границе двух государств "выстрелом себе в голову". Об этом пишет Sputnik Беларусь.
"Нам от этого ни жарко, ни холодно, мы же туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили. Поляки, Евросоюз, к нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы давно ввели этот порядок. Зачем они сейчас ввели? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним (президент США Байден – ред.). Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на все – и себе в голову выстрелить", - сказал глава Беларуси.
При этом Лукашенко отметил, что подобные решения отражаются на грузоперевозчиках не только из Польши, но и других стран.
"Что же вы отсекаете тех, кто вас кормит? Казахстан сегодня, особенно когда ввели санкции против углеводорода в России, обеспечивает Европу углеводородами, нефтью. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли работу", - констатировал Лукашенко.
Ранее польское погранведомство официально проинформировало белорусскую сторону о приостановке работы польского пункта пропуска Бобровники с 10 февраля на неопределенное время.
16 февраля литовские пограничники прекратили взаимодействие с белорусской стороной по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.
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