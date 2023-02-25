https://crimea.ria.ru/20230225/otsekaete-vsekh-kto-vas-kormit-lukashenko-o-reshenii-polshi-po-furam-1127192546.html

Отсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурам

Отсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурам - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Отсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши ограничить движение транспорта через пункты пропуска на границе двух государств "выстрелом себе в РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T13:47

2023-02-25T13:47

2023-02-25T13:51

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

польша

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши ограничить движение транспорта через пункты пропуска на границе двух государств "выстрелом себе в голову". Об этом пишет Sputnik Беларусь."Нам от этого ни жарко, ни холодно, мы же туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили. Поляки, Евросоюз, к нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы давно ввели этот порядок. Зачем они сейчас ввели? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним (президент США Байден – ред.). Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на все – и себе в голову выстрелить", - сказал глава Беларуси.При этом Лукашенко отметил, что подобные решения отражаются на грузоперевозчиках не только из Польши, но и других стран.Ранее польское погранведомство официально проинформировало белорусскую сторону о приостановке работы польского пункта пропуска Бобровники с 10 февраля на неопределенное время.16 февраля литовские пограничники прекратили взаимодействие с белорусской стороной по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.Читайте также на ИА Новости Крым:Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на УкраинеЛитва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспортаРоссия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, польша, экономика, в мире, новости, транспорт