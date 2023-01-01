https://crimea.ria.ru/20230101/minoborony-zayavilo-o-zavershenii-osennego-prizyva-rossiyan-v-armiyu-1126229799.html

Минобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армию

Минобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армию - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Минобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армию

Осенний призыв граждан на военную службу 2022 года завершен, в рамках кампании в ряды ВС РФ призвано 120 тысяч человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T11:28

2023-01-01T11:28

2023-01-01T11:28

министерство обороны рф

призыв в вс россии

призывной возраст

армия и флот

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125499392_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_044a5093a76e18780e44adb880d9fefa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Осенний призыв граждан на военную службу 2022 года завершен, в рамках кампании в ряды ВС РФ призвано 120 тысяч человек, сообщили в Минобороны России.Призывные комиссии начали свою работу с 1 ноября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов в войска начались с 15 ноября.Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды, а также банковскими и персональными электронными картами, несессерами, уточнили в ведомстве."Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники", – указали в МО РФ.В Минобороны подчеркнули, что граждане, призванные на военную службу, не привлекаются к участию в специальной военной операции на Украине, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — ШойгуШойгу предложил повысить призывной возраст россиянМобилизация выявила проблемы — Путин

https://crimea.ria.ru/20221031/osenniy-prizyv-kuda-poedut-novobrantsy--mo-rf-1125171246.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, призыв в вс россии, призывной возраст, армия и флот, новости, общество