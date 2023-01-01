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Минобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армию
Минобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армию - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Минобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армию
Осенний призыв граждан на военную службу 2022 года завершен, в рамках кампании в ряды ВС РФ призвано 120 тысяч человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T11:28
2023-01-01T11:28
2023-01-01T11:28
министерство обороны рф
призыв в вс россии
призывной возраст
армия и флот
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Осенний призыв граждан на военную службу 2022 года завершен, в рамках кампании в ряды ВС РФ призвано 120 тысяч человек, сообщили в Минобороны России.Призывные комиссии начали свою работу с 1 ноября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов в войска начались с 15 ноября.Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды, а также банковскими и персональными электронными картами, несессерами, уточнили в ведомстве."Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники", – указали в МО РФ.В Минобороны подчеркнули, что граждане, призванные на военную службу, не привлекаются к участию в специальной военной операции на Украине, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — ШойгуШойгу предложил повысить призывной возраст россиянМобилизация выявила проблемы — Путин
https://crimea.ria.ru/20221031/osenniy-prizyv-kuda-poedut-novobrantsy--mo-rf-1125171246.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, призыв в вс россии, призывной возраст, армия и флот, новости, общество
Минобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армию
Минобороны РФ: осенний призыв на военную службу завершен, всего призвано 120 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Осенний призыв граждан на военную службу 2022 года завершен, в рамках кампании в ряды ВС РФ призвано 120 тысяч человек, сообщили в Минобороны России.
"В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Призывные комиссии начали свою работу с 1 ноября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов в войска начались с 15 ноября.
Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды, а также банковскими и персональными электронными картами, несессерами, уточнили в ведомстве.
"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники", – указали в МО РФ.
В Минобороны подчеркнули, что граждане, призванные на военную службу, не привлекаются к участию в специальной военной операции на Украине, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.
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