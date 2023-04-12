https://crimea.ria.ru/20230412/obzhalovat-povestku-v-armiyu-mozhno-budet-na-portale-gosuslug-1128130796.html

Обжаловать повестку в армию можно будет на портале Госуслуг

Обжаловать повестку в армию можно будет на портале Госуслуг - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Обжаловать повестку в армию можно будет на портале Госуслуг

Обжаловать повестку в армию, решение военкомата об установке ограничений в отношении призывника или подтвердить свое право на отсрочку россияне смогут на... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T11:25

2023-04-12T11:25

2023-04-12T11:25

россия

минцифры рф

максут шадаев

призыв в вс россии

новости

общество

госуслуги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124808896_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a892adbe9f827df7811e732bc81d8207.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Обжаловать повестку в армию, решение военкомата об установке ограничений в отношении призывника или подтвердить свое право на отсрочку россияне смогут на портале Госуслуг. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его цитирует РИА Новости.По словам министра, данные о призывнике, у которого есть основания для отсрочки от армии, удаляются еще до рассылки. Но, если повестка все же приходит, ее можно обжаловать, подтвердив свое право соответствующими документами. Обжалованию подлежат также "решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и многое другое", добавил он.Он уточнил, что обращения будут рассматриваться в ускоренно порядке – не дольше пяти дней. И заниматься этим будет не военкомат, а региональная призывная комиссия, которая действует под руководством главы субъекта.Также на госуслугах можно будет сообщить об уважительной причине (например, из-за болезни), по которой призванный не явился в установленный срок в военкомат после получения повестки, добавил глава Минцифры.Шадаев подчеркнул, что у граждан на случай, если спорная ситуация не разрешится, остается возможность защищать свои права в судебном порядке.Ранее сообщалось, что в весенний призыв Минобороны впервые разошлет электронные повестки – их будут направлять через портал Госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут единую информационную базу воинского учетаЖдать ли новой волны мобилизации в России – ответ ГосдумыВесенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230412/kogda-v-rossii-zapustyat-reestr-voennoobyazannykh-1128128535.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минцифры рф, максут шадаев, призыв в вс россии, новости, общество, госуслуги