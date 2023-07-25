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Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон
Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей, а также до 400 тысяч рублей — за... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T16:43
2023-07-25T16:49
новости
государственная дума рф
закон и право
военкомат
сво
вооруженные силы россии
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей, а также до 400 тысяч рублей — за непредставление списков для постановки на учет.Поправки в Кодекс об административных правонарушениях начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте документа.Неявка по повесткеПосле вступления в силу нововведений неявка гражданина без уважительной причины по повестке обернется крупным штрафом.Уклонение от медосвидетельствованияЗа уклонение от медицинского обследования граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. На данный момент размер "наказания" варьируется в пределах от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Умышленная порча, уничтожение или небрежное хранение военного билета или других документов воинского учета обернется штрафом в 3 — 5 тыс. рублей. А призывника, сменившего место жительства во время призыва и не сообщившего об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.Непредставление списковВ соответствии с законом, вырастут штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение их о повестках и необеспечение возможности своевременно явиться по вызову.Мобилизационная работаТакже предусматривается ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. В частности, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, на юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.Аналогичные штрафы вводятся за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запасаВ России увеличили предельный возраст военнообязанных запасаБез явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, государственная дума рф, закон и право, военкомат, сво, вооруженные силы россии, штрафы
Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон

Штраф за неявку в военкомат по повестке вырастет до 30 тысяч рублей - Госдума

16:43 25.07.2023 (обновлено: 16:49 25.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенкомат
Военкомат - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей, а также до 400 тысяч рублей — за непредставление списков для постановки на учет.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте документа.

Неявка по повестке

После вступления в силу нововведений неявка гражданина без уважительной причины по повестке обернется крупным штрафом.

"В частности, за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. рублей (сейчас — от 500 руб. до 3 тыс. рублей), а за несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас — от 500 руб. до 3 тыс. рублей)", — сообщается на сайте ГД.

Уклонение от медосвидетельствования

За уклонение от медицинского обследования граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. На данный момент размер "наказания" варьируется в пределах от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Умышленная порча, уничтожение или небрежное хранение военного билета или других документов воинского учета обернется штрафом в 3 — 5 тыс. рублей. А призывника, сменившего место жительства во время призыва и не сообщившего об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Непредставление списков

В соответствии с законом, вырастут штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение их о повестках и необеспечение возможности своевременно явиться по вызову.

"Для должностных лиц штраф составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 350 тыс. до 400 тыс. рублей", уточнили в пресс-службе ГД.

Мобилизационная работа

Также предусматривается ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. В частности, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, на юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.
Аналогичные штрафы вводятся за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.
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