https://crimea.ria.ru/20230725/shtraf-za-neyavku-v-voenkomat--gosduma-prinyala-zakon-1130292276.html

Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон

Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей, а также до 400 тысяч рублей — за... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T16:43

2023-07-25T16:43

2023-07-25T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей, а также до 400 тысяч рублей — за непредставление списков для постановки на учет.Поправки в Кодекс об административных правонарушениях начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте документа.Неявка по повесткеПосле вступления в силу нововведений неявка гражданина без уважительной причины по повестке обернется крупным штрафом.Уклонение от медосвидетельствованияЗа уклонение от медицинского обследования граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. На данный момент размер "наказания" варьируется в пределах от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Умышленная порча, уничтожение или небрежное хранение военного билета или других документов воинского учета обернется штрафом в 3 — 5 тыс. рублей. А призывника, сменившего место жительства во время призыва и не сообщившего об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.Непредставление списковВ соответствии с законом, вырастут штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение их о повестках и необеспечение возможности своевременно явиться по вызову.Мобилизационная работаТакже предусматривается ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. В частности, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, на юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.Аналогичные штрафы вводятся за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запасаВ России увеличили предельный возраст военнообязанных запасаБез явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, закон и право, военкомат, сво, вооруженные силы россии, штрафы