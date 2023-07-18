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В России увеличили предельный возраст военнообязанных запаса

В России увеличили предельный возраст военнообязанных запаса - РИА Новости Крым, 18.07.2023

В России увеличили предельный возраст военнообязанных запаса

Предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных увеличен в России на пять лет для каждого разряда. Соответствующий закон в последнем чтении приняла... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T15:48

2023-07-18T15:48

2023-07-18T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных увеличен в России на пять лет для каждого разряда. Соответствующий закон в последнем чтении приняла Госдума РФ.Согласно документу, новый предельный возраст пребывания в запасе устанавливается для солдат, сержантов и прапорщиков, а также матросов, старшин и мичманов. Для военнослужащих первого разряда возрастная планка поднимается с 35 до 40 лет, второго разряда – с 45 до 50 лет, а третьего разряда с 50 до 55 лет.В соответствии с этим изменяется и предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве, который, по действующему законодательству, соответствует предельному возрасту пребывания в запасе. Для обладателей воинских званий старших офицеров он увеличен с 60 до 65 лет для мужчин, у женщин сохранился предел до 50 лет. Для имеющих воинские звания младших офицеров – с 55 до 60 лет, для прочих – с 45 до 55 лет.Максимальный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса с воинскими званиями высших офицеров не изменится, это по-прежнему 70 лет.Соответствующие изменения вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Чтобы граждане, находящиеся в запасе, переводились в отставку поэтапно, предусмотрен переходный период – до 1 января 2028 года.В апреле президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон об электронных повестках и создании единого реестра военнообязанных. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять до 21 года, а предельный призывной возраст — до 30 лет.В случае, если депутаты поддержат законопроект об увеличении призывного возраста, в 2024 году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет. В 2026 году военкоматы уже будут ждать россиян в возрасте от 21 года и старше.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нуженАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее правоУклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, закон и право, новости, реестр военнообязанных, общество, армия и флот, вооруженные силы россии