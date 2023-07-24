https://crimea.ria.ru/20230724/putin-podpisal-zakon-o-predelnom-vozraste-voennosluzhaschikh-zapasa-1130267253.html
Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса
Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса
Предельный возраст пребывания в запасе ряда категорий обладателей воинских званий увеличивается на пять лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T13:23
2023-07-24T13:23
2023-07-24T13:23
единый реестре военнообязанных
владимир путин (политик)
закон и право
армия и флот
военкомат
частичная мобилизация
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Предельный возраст пребывания в запасе ряда категорий обладателей воинских званий увеличивается на пять лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" вступят в силу 1 января 2024 года. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.Также увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве граждан, находящихся в запасе. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших — 60 лет, для имеющих иные звания — 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров запаса сохранен - 70 лет.Уточняется, что для поэтапного перевода в отставку будет предусмотрен переходный период - до 1 января 2028 года. Те, кому 50 лет исполнится в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, а граждане, достигшие 50-летнего возраста в 2027 году — до 54 лет соответственно. А с 1 января 2028 года рядовые, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы будут находиться в запасе и мобилизационном резерве до 55 лет.Также закон устанавливает, что россияне, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на контракт для участия в операциях за пределами страны. Первый контракт о пребывании в резерве могут заключать граждане России, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство, находящиеся в запасе, проходившие военную службу или завершившие обучение по программам военной подготовки.Закон регламентирует случаи приостановления пребывания гражданина в резерве. Это возможно в случае призыва по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами России, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на армию.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили предельный возраст военнообязанных запасаАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее правоУклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда
https://crimea.ria.ru/20230414/chto-takoe-edinyy-reestr-voennoobyazannykh-i-zachem-on-nuzhen---spravka-1128190684.html
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единый реестре военнообязанных, владимир путин (политик), закон и право, армия и флот, военкомат, частичная мобилизация, вооруженные силы россии
Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса
Путин подписал закон о повышении предельного возраста военнослужащих запаса на пять лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Предельный возраст пребывания в запасе ряда категорий обладателей воинских званий увеличивается на пять лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" вступят в силу 1 января 2024 года. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.
Также увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве граждан, находящихся в запасе. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших — 60 лет, для имеющих иные звания — 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров запаса сохранен - 70 лет.
Уточняется, что для поэтапного перевода в отставку будет предусмотрен переходный период - до 1 января 2028 года. Те, кому 50 лет исполнится в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, а граждане, достигшие 50-летнего возраста в 2027 году — до 54 лет соответственно. А с 1 января 2028 года рядовые, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы будут находиться в запасе и мобилизационном резерве до 55 лет.
Также закон устанавливает, что россияне, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на контракт для участия в операциях за пределами страны. Первый контракт о пребывании в резерве могут заключать граждане России, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство, находящиеся в запасе, проходившие военную службу или завершившие обучение по программам военной подготовки.
Закон регламентирует случаи приостановления пребывания гражданина в резерве. Это возможно в случае призыва по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами России, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на армию.
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