https://crimea.ria.ru/20230720/neyavka-v-voenkomat-dorogo-oboydetsya-1130192851.html

За неявку в военкомат вводят крупные штрафы

За неявку в военкомат вводят крупные штрафы - РИА Новости Крым, 20.07.2023

За неявку в военкомат вводят крупные штрафы

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T14:49

2023-07-20T14:49

2023-07-20T14:50

военкомат

государственная дума рф

закон и право

армия и флот

общество

единый реестре военнообязанных

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128359186_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7be77e1bb8b7690f7971322fa0f8ecdd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения коснутся ст. 21.5 КоАП - "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Закон должен вступить в силу с октября 2023 года.К уважительным причинам в КоАП относят заболевание или увечье, которое влечет за собой потерю трудоспособности. Не должны штрафовать за неявку по повестке, если тяжело заболел кто-то из близких родственников: отец, мать, жена, муж, сын, дочь, брат или сестра, дедушка, бабушка или усыновитель призывника. Участие в похоронах этих близких людей - тоже уважительная причина. Но важно все это подтвердить документально.Если человек, подлежащий призыву, уехал более чем на три месяца за границу, и не сообщил об этом в военкомат, то ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. До внесения поправок сумма была намного ниже – до 3000 рублей.Обязывают призывников сообщать в военкомат и об изменении семейного положения, места жительства и работы, иначе административное правонарушение обойдется в сумму до 20 тысяч рублей. В пояснительной записке к проекту закона объясняют эту меру невозможностью вручения повестки, если человек сменил место жительства.Игнорирование медобследования по направлению призывной комиссии выльется в штраф от 15 до 25 тысяч рублей. Пока в КоАП прописана сумма от 500 до 3000 рублей.Ранее РИА Новости Крым рассказывал о принятии закона о создании единого реестра военнообязанных. Когда его запустят, система учета станет прозрачной, все сведенья в ней актуализируются. Предположительно, система заработает также ближе к осеннему призыву.Прописана административная ответственность и должностных лиц, которые занимаются призывом в России. Если они не сообщили гражданину о повестке военкомата, то заплатят штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Отказываются помогать военным комиссариатам в мобилизационной работе – платят 60 – 80 тысяч рублей. Юридическим лицам это правонарушение может обойтись в сумму до 400 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России запустят реестр военнообязанныхСколько уклонистов от армии в КрымуКурс молодого бойца: на срочную службу призваны 2,5 тысячи крымчан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военкомат, государственная дума рф, закон и право, армия и флот, общество, единый реестре военнообязанных, вооруженные силы россии