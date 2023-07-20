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За неявку в военкомат вводят крупные штрафы - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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За неявку в военкомат вводят крупные штрафы
За неявку в военкомат вводят крупные штрафы - РИА Новости Крым, 20.07.2023
За неявку в военкомат вводят крупные штрафы
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T14:49
2023-07-20T14:50
военкомат
государственная дума рф
закон и право
армия и флот
общество
единый реестре военнообязанных
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения коснутся ст. 21.5 КоАП - "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Закон должен вступить в силу с октября 2023 года.К уважительным причинам в КоАП относят заболевание или увечье, которое влечет за собой потерю трудоспособности. Не должны штрафовать за неявку по повестке, если тяжело заболел кто-то из близких родственников: отец, мать, жена, муж, сын, дочь, брат или сестра, дедушка, бабушка или усыновитель призывника. Участие в похоронах этих близких людей - тоже уважительная причина. Но важно все это подтвердить документально.Если человек, подлежащий призыву, уехал более чем на три месяца за границу, и не сообщил об этом в военкомат, то ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. До внесения поправок сумма была намного ниже – до 3000 рублей.Обязывают призывников сообщать в военкомат и об изменении семейного положения, места жительства и работы, иначе административное правонарушение обойдется в сумму до 20 тысяч рублей. В пояснительной записке к проекту закона объясняют эту меру невозможностью вручения повестки, если человек сменил место жительства.Игнорирование медобследования по направлению призывной комиссии выльется в штраф от 15 до 25 тысяч рублей. Пока в КоАП прописана сумма от 500 до 3000 рублей.Ранее РИА Новости Крым рассказывал о принятии закона о создании единого реестра военнообязанных. Когда его запустят, система учета станет прозрачной, все сведенья в ней актуализируются. Предположительно, система заработает также ближе к осеннему призыву.Прописана административная ответственность и должностных лиц, которые занимаются призывом в России. Если они не сообщили гражданину о повестке военкомата, то заплатят штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Отказываются помогать военным комиссариатам в мобилизационной работе – платят 60 – 80 тысяч рублей. Юридическим лицам это правонарушение может обойтись в сумму до 400 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России запустят реестр военнообязанныхСколько уклонистов от армии в КрымуКурс молодого бойца: на срочную службу призваны 2,5 тысячи крымчан
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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военкомат, государственная дума рф, закон и право, армия и флот, общество, единый реестре военнообязанных, вооруженные силы россии
За неявку в военкомат вводят крупные штрафы

Размеры штрафов за неисполнение обязанностей по воинскому учету вырастут в десятки раз

14:49 20.07.2023 (обновлено: 14:50 20.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения коснутся ст. 21.5 КоАП - "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Закон должен вступить в силу с октября 2023 года.
В Кодексе об административных правонарушениях прописаны следующие штрафы. За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины – от 500 до 3000 рублей. После поправок эта сумма вырастет до 40 – 50 тысяч рублей.
К уважительным причинам в КоАП относят заболевание или увечье, которое влечет за собой потерю трудоспособности. Не должны штрафовать за неявку по повестке, если тяжело заболел кто-то из близких родственников: отец, мать, жена, муж, сын, дочь, брат или сестра, дедушка, бабушка или усыновитель призывника. Участие в похоронах этих близких людей - тоже уважительная причина. Но важно все это подтвердить документально.
Если человек, подлежащий призыву, уехал более чем на три месяца за границу, и не сообщил об этом в военкомат, то ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. До внесения поправок сумма была намного ниже – до 3000 рублей.
Обязывают призывников сообщать в военкомат и об изменении семейного положения, места жительства и работы, иначе административное правонарушение обойдется в сумму до 20 тысяч рублей. В пояснительной записке к проекту закона объясняют эту меру невозможностью вручения повестки, если человек сменил место жительства.
Игнорирование медобследования по направлению призывной комиссии выльется в штраф от 15 до 25 тысяч рублей. Пока в КоАП прописана сумма от 500 до 3000 рублей.
Ранее РИА Новости Крым рассказывал о принятии закона о создании единого реестра военнообязанных. Когда его запустят, система учета станет прозрачной, все сведенья в ней актуализируются. Предположительно, система заработает также ближе к осеннему призыву.
Прописана административная ответственность и должностных лиц, которые занимаются призывом в России. Если они не сообщили гражданину о повестке военкомата, то заплатят штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Отказываются помогать военным комиссариатам в мобилизационной работе – платят 60 – 80 тысяч рублей. Юридическим лицам это правонарушение может обойтись в сумму до 400 тысяч рублей.
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ВоенкоматГосударственная Дума РФЗакон и правоАрмия и флотОбществоЕдиный реестре военнообязанныхВооруженные силы России
 
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