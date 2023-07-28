https://crimea.ria.ru/20230728/v-rf-odobren-zakon-o-zaprete-vyezda-za-granitsu-posle-povestki-v-voenkomat-1130352387.html

В РФ одобрен закон о запрете выезда за границу после повестки в военкомат

В РФ одобрен закон о запрете выезда за границу после повестки в военкомат - РИА Новости Крым, 28.07.2023

В РФ одобрен закон о запрете выезда за границу после повестки в военкомат

Сенаторы одобрили закон, который запрещает выезжать за границу тем гражданам, которые получили повестки в военкомат. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T13:03

2023-07-28T13:03

2023-07-28T13:34

призыв в вс россии

призывной возраст в россии

армия и флот

закон и право

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Сенаторы одобрили закон, который запрещает выезжать за границу тем гражданам, которые получили повестки в военкомат. Об этом пишет РИА Новости.Поправки будут внесены в закон, который направлен на формирование единого реестра воинского учета. Уточняется, что запрет на выезд из страны будет являться временной мерой, которая призвана обеспечить более высокую явку граждан в военкоматы.Так, в отношении призывника, которому направлена повестка, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения, применяется запрет выезда. Решение о запрете выезда призывника за границу будет формироваться военным комиссариатом в день, когда повестка была направлена гражданину.Кроме того, документ вносит изменения в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Так, выезд из страны запрещается с момента, когда повестка появится в реестре врученных повесток.Уточнено, что решение об отмене введенных ограничений, в том числе запрета выезда из РФ, формируется в реестре воинского учета автоматически, оно подписывается электронной подписью в день формирования в реестре сведений о явке гражданина по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.Теперь гражданам, состоящим на воинском учете, в день размещения повестки в соответствующем реестре будет приходить уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней с даты, указанной в документе, в отношении них будут применены временные ограничительные меры. В день, когда повестка появится в реестре, человеку в личный кабинет на портале госуслуг придет уведомление.Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей, а также до 400 тысяч рублей — за непредставление списков для постановки на учет.Поправки в Кодекс об административных правонарушениях начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте документа.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запасаВ России увеличили предельный возраст военнообязанных запасаБез явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

призыв в вс россии, призывной возраст в россии, армия и флот, закон и право, государственная дума рф