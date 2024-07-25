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Не грози РФ из Бундесвера - чем и для кого опасны ракеты США в Германии - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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https://crimea.ria.ru/20240725/ne-grozi-rf-iz-bundesvera---chem-i-dlya-kogo-opasny-rakety-ssha-v-germanii-1139125134.html
Не грози РФ из Бундесвера - чем и для кого опасны ракеты США в Германии
Не грози РФ из Бундесвера - чем и для кого опасны ракеты США в Германии - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Не грози РФ из Бундесвера - чем и для кого опасны ракеты США в Германии
Размещение американских ракет на территории ФРГ не является новой угрозой для России, но доказывает полную подчиненность Шольца хозяевам из Белого Дома, и... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T17:04
2024-07-25T17:26
олаф шольц
германия
сша
мнения
петр хроленко
политика
в мире
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эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Размещение американских ракет на территории ФРГ не является новой угрозой для России, но доказывает полную подчиненность Шольца хозяевам из Белого Дома, и ставит ФРГ в опасное положение, когда страна становится приоритетной целью для РФ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Канцлер Германии Олаф Шольц накануне назвал размещение американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить этого размещения, Россия должна завершить конфликт на Украине. Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году, заявляли ранее в Пентагоне.Новых угроз нет"Вы, наверное, обратили внимание, что два стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США перелетели 21 июля с севера впервые через территорию Финляндии и приземлились на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии, которая находится в 400 км от российского Крыма. Каждый из этих самолетов способен нести более 31 тонны боевой нагрузки, в том числе крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, дальностью до 2,4 тысяч км", - напоминает Хроленко.Учитывая существующую сеть аэродромов НАТО по всему миру, размещение вооружений США в Германии эксперт новой угрозой не считает. К этому следует прибавить американские, британские и французские ядерные субмарины с ракетным оружием, которые ВС РФ фиксируют близко от границ РФ.Россия ничего не должна"Россия Шольцу и Германии в целом ничего не должна. Все это шаманское камлание ни к чему не ведет. Это бой барабанов, общий фон", - продолжает эксперт.Он напоминает, что Германия после 1945 года потеряла свой суверенитет. И, несмотря на жест доброй воли Михаила Горбачева по объединению ФРГ и ГДР, немецкого суверенитета так и не случилось ни в начале девяностых годов прошлого века, ни сейчас, когда Шольц полностью зависим от решений Вашингтона.Инстинкт самосохраненияИ все же инстинкт самосохранения у европейских политиков срабатывает, говорит собеседник агентства. Это не позволяет Шольцу отправлять на Украину наиболее опасные вооружения и войска. Еще более серьезно такой инстинкт развит у американцев, которые привыкли решать свои вопросы за счет своих сателлитов в Европе, но все же понимают, что расстояние в океан, в случае большого противостояния не поможет."В очередной раз встрепенулись США. 24 июля состоялось совместное боевое патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая вблизи Аляски. Совместное патрулирование РФ И КНР осуществляется с 2019 года, но ранее они были южнее - Японское, Южно-китайское моря, тайваньский регион. А вот вместе и возле Аляски впервые", - развивает мысль собеседник агентства.Не напрягать американцев это не может, тем более, что на борту российских самолетов находятся крылатые ракеты дальностью от 3 до 5 тысяч км, способные поразить ядерными боеголовками любую цель на территории США, не заходя в зону поражения и не нарушая никаких границ - из международного воздушного пространства.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Европа переживает не лучшее время и буквально "трещит по швам". Так он оценил подготовку к размещению на территории Германии американских ракет и сверхзвукового оружия, направленных в сторону нашей страны. Америка продолжает зарабатывать деньги, пока Европа находится в прицеле российских ракет, констатировал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь УкраинеКакие страны напрямую участвуют в конфликте на УкраинеВ Германии сделали дерзкое заявление о мире на Украине
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олаф шольц, германия, сша, мнения, петр хроленко, политика, в мире, нато
Не грози РФ из Бундесвера - чем и для кого опасны ракеты США в Германии

Американские ракеты в ФРГ не являются новой угрозой для России - эксперт Хроленко

17:04 25.07.2024 (обновлено: 17:26 25.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Размещение американских ракет на территории ФРГ не является новой угрозой для России, но доказывает полную подчиненность Шольца хозяевам из Белого Дома, и ставит ФРГ в опасное положение, когда страна становится приоритетной целью для РФ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.
Канцлер Германии Олаф Шольц накануне назвал размещение американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить этого размещения, Россия должна завершить конфликт на Украине. Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году, заявляли ранее в Пентагоне.

Новых угроз нет

"Вы, наверное, обратили внимание, что два стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США перелетели 21 июля с севера впервые через территорию Финляндии и приземлились на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии, которая находится в 400 км от российского Крыма. Каждый из этих самолетов способен нести более 31 тонны боевой нагрузки, в том числе крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, дальностью до 2,4 тысяч км", - напоминает Хроленко.
Учитывая существующую сеть аэродромов НАТО по всему миру, размещение вооружений США в Германии эксперт новой угрозой не считает. К этому следует прибавить американские, британские и французские ядерные субмарины с ракетным оружием, которые ВС РФ фиксируют близко от границ РФ.
"С точки зрения технологий - ничего нового. Единственное новое - Германия становится приоритетной целью. В назидание другим странам, угрожающим РФ, Москва способна просто уничтожить ФРГ, учитывая расстояние от границ. Поэтому кроме проблем для Германии эта перспектива ничего не несет", - убежден эксперт.

Россия ничего не должна

"Россия Шольцу и Германии в целом ничего не должна. Все это шаманское камлание ни к чему не ведет. Это бой барабанов, общий фон", - продолжает эксперт.
Он напоминает, что Германия после 1945 года потеряла свой суверенитет. И, несмотря на жест доброй воли Михаила Горбачева по объединению ФРГ и ГДР, немецкого суверенитета так и не случилось ни в начале девяностых годов прошлого века, ни сейчас, когда Шольц полностью зависим от решений Вашингтона.

"В последнее время возникает ощущение, что национальных лидеров в странах ЕС заменили собой послушные чиновники-дегенераты, которые, чтобы угодить своим хозяевам в Белом Доме, готовы пожертвовать своей страной, своим народом - все это для них закончится плохо", - считает Хроленко.

Инстинкт самосохранения

И все же инстинкт самосохранения у европейских политиков срабатывает, говорит собеседник агентства. Это не позволяет Шольцу отправлять на Украину наиболее опасные вооружения и войска. Еще более серьезно такой инстинкт развит у американцев, которые привыкли решать свои вопросы за счет своих сателлитов в Европе, но все же понимают, что расстояние в океан, в случае большого противостояния не поможет.
"В очередной раз встрепенулись США. 24 июля состоялось совместное боевое патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая вблизи Аляски. Совместное патрулирование РФ И КНР осуществляется с 2019 года, но ранее они были южнее - Японское, Южно-китайское моря, тайваньский регион. А вот вместе и возле Аляски впервые", - развивает мысль собеседник агентства.
Не напрягать американцев это не может, тем более, что на борту российских самолетов находятся крылатые ракеты дальностью от 3 до 5 тысяч км, способные поразить ядерными боеголовками любую цель на территории США, не заходя в зону поражения и не нарушая никаких границ - из международного воздушного пространства.
"Поэтому когда России начинают угрожать, они должны отдавать себе отчет, кому они угрожают и чем они при этом рискуют", - подытоживает военный эксперт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Европа переживает не лучшее время и буквально "трещит по швам". Так он оценил подготовку к размещению на территории Германии американских ракет и сверхзвукового оружия, направленных в сторону нашей страны. Америка продолжает зарабатывать деньги, пока Европа находится в прицеле российских ракет, констатировал он.
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