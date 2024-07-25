https://crimea.ria.ru/20240725/amerikanskie-rakety-v-frg---gosdep-zayavil-o-gotovnosti-dialoga-s-rossiey-1139132852.html

Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией

Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией

Вашингтон открыт к обсуждению вопросов контроля над вооружениями с Москвой. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями,... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T22:31

2024-07-25T22:31

2024-07-25T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Вашингтон открыт к обсуждению вопросов контроля над вооружениями с Москвой. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, комментируя планы по размещению американских ракет в Германии.Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году, заявляли ранее в Пентагоне.Канцлер Германии Олаф Шольц накануне назвал размещение американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить этого размещения, Россия должна завершить конфликт на Украине.Размещение американских ракет на территории ФРГ не является новой угрозой для России, но доказывает полную подчиненность Шольца хозяевам из Белого Дома, и ставит ФРГ в опасное положение, когда страна становится приоритетной целью для РФ, считает военный эксперт Александр Хроленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в ГерманииГермания должна быть готова к войне с Россией к 2029 году – ПисториусГлупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, сша, оружие, госдепартамент сша, новости, германия