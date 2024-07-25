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Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией
Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией
Вашингтон открыт к обсуждению вопросов контроля над вооружениями с Москвой. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями,... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T22:31
2024-07-25T22:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Вашингтон открыт к обсуждению вопросов контроля над вооружениями с Москвой. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, комментируя планы по размещению американских ракет в Германии.Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году, заявляли ранее в Пентагоне.Канцлер Германии Олаф Шольц накануне назвал размещение американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить этого размещения, Россия должна завершить конфликт на Украине.Размещение американских ракет на территории ФРГ не является новой угрозой для России, но доказывает полную подчиненность Шольца хозяевам из Белого Дома, и ставит ФРГ в опасное положение, когда страна становится приоритетной целью для РФ, считает военный эксперт Александр Хроленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в ГерманииГермания должна быть готова к войне с Россией к 2029 году – ПисториусГлупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца
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политика, россия, сша, оружие, госдепартамент сша, новости, германия
Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией

США готовы обсуждать вопросы контроля над вооружениями с Россией - Госдеп

22:31 25.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Вашингтон открыт к обсуждению вопросов контроля над вооружениями с Москвой. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, комментируя планы по размещению американских ракет в Германии.
Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году, заявляли ранее в Пентагоне.
"Наша позиция как правительства США заключается в том, что мы открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и Россией", - цитирует Стюарт РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц накануне назвал размещение американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить этого размещения, Россия должна завершить конфликт на Украине.
Размещение американских ракет на территории ФРГ не является новой угрозой для России, но доказывает полную подчиненность Шольца хозяевам из Белого Дома, и ставит ФРГ в опасное положение, когда страна становится приоритетной целью для РФ, считает военный эксперт Александр Хроленко.
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Заголовок открываемого материала
22:55Главные новости Крыма: 25 июля
22:31Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией
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