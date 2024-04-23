https://crimea.ria.ru/20240423/glupost-uzhe-ne-udivlyaet-politolog-otsenil-novoe-zayavlenie-sholtsa-1136758009.html

Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца

Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца

Руководители европейских государств некомпетентны и работают на уничтожение собственных экономик, поскольку являются временщиками и всерьез не заботятся... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T08:54

2024-04-23T08:54

2024-04-23T08:54

мнения

радио "спутник в крыму"

германия

игорь шатров

олаф шольц

экономика

зеленая энергетика

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Политолог Шатров оценил новое заявление Шольца Политолог Шатров оценил новое заявление Шольца audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Руководители европейских государств некомпетентны и работают на уничтожение собственных экономик, поскольку являются временщиками и всерьез не заботятся судьбами своих стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о "приближающемся завершении" эпохи ископаемого топлива.О приближающемся завершении эпохи использования ископаемого топлива Олаф Шольц заявил в рамках открытия Ганноверской ярмарки, сообщила пресс-служба правительства ФРГ. По его мнению, этот тезис "очевиден для всех" и означает изменение промышленных процессов.По его мнению, даже если Европа силой будет "ломать через колено" свою экономику в попытках сделать энергетику зеленой, у них это не получится и только приведет к постоянному энергетическому кризису."Самое абсурдное, что они это действительно пытаются делать. Ну, дадим таким Шольцам поуправлять Германией, и они действительно лишат себя ископаемых источников сырья, и будут корчиться в экономических кризисах. Так сказать может только тот, кто через два года ни за что не будет отвечать – Шольц как раз из такой категории политиков. Вообще, на Западе такие временщики сейчас управляют государствами", – констатировал Шатров.Германия с нынешним канцлером слаба и, по сути, является колонией США. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления об увеличении военной помощи Украине, заявлял ранее Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму". Читайте также на РИА Новости Крым:За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си ЦзиньпиномВласти Германии роют могилу собственной нации – ЗахароваШаг к отрезвлению: почему Запад впадает в пессимизм

https://crimea.ria.ru/20240315/dokhody-ot-zamorozhennykh-aktivov-rf-poydut-na-oruzhie-dlya-ukrainy---sholts-1135714896.html

германия

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мнения, германия, игорь шатров, олаф шольц, экономика, зеленая энергетика