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Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца
Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца
Руководители европейских государств некомпетентны и работают на уничтожение собственных экономик, поскольку являются временщиками и всерьез не заботятся... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T08:54
2024-04-23T08:54
мнения
радио "спутник в крыму"
германия
игорь шатров
олаф шольц
экономика
зеленая энергетика
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Политолог Шатров оценил новое заявление Шольца
Политолог Шатров оценил новое заявление Шольца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Руководители европейских государств некомпетентны и работают на уничтожение собственных экономик, поскольку являются временщиками и всерьез не заботятся судьбами своих стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о "приближающемся завершении" эпохи ископаемого топлива.О приближающемся завершении эпохи использования ископаемого топлива Олаф Шольц заявил в рамках открытия Ганноверской ярмарки, сообщила пресс-служба правительства ФРГ. По его мнению, этот тезис "очевиден для всех" и означает изменение промышленных процессов.По его мнению, даже если Европа силой будет "ломать через колено" свою экономику в попытках сделать энергетику зеленой, у них это не получится и только приведет к постоянному энергетическому кризису."Самое абсурдное, что они это действительно пытаются делать. Ну, дадим таким Шольцам поуправлять Германией, и они действительно лишат себя ископаемых источников сырья, и будут корчиться в экономических кризисах. Так сказать может только тот, кто через два года ни за что не будет отвечать – Шольц как раз из такой категории политиков. Вообще, на Западе такие временщики сейчас управляют государствами", – констатировал Шатров.Германия с нынешним канцлером слаба и, по сути, является колонией США. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления об увеличении военной помощи Украине, заявлял ранее Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму". Читайте также на РИА Новости Крым:За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си ЦзиньпиномВласти Германии роют могилу собственной нации – ЗахароваШаг к отрезвлению: почему Запад впадает в пессимизм
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мнения, германия, игорь шатров, олаф шольц, экономика, зеленая энергетика
Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца

У руля западных государств стоят временщики – политолог

08:54 23.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Руководители европейских государств некомпетентны и работают на уничтожение собственных экономик, поскольку являются временщиками и всерьез не заботятся судьбами своих стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о "приближающемся завершении" эпохи ископаемого топлива.
Политолог Шатров оценил новое заявление Шольца
08:54
О приближающемся завершении эпохи использования ископаемого топлива Олаф Шольц заявил в рамках открытия Ганноверской ярмарки, сообщила пресс-служба правительства ФРГ. По его мнению, этот тезис "очевиден для всех" и означает изменение промышленных процессов.

"Глупость, которая не удивляет, потому что это говорит Шольц. Несмотря на развитие альтернативных источников, время ископаемых ресурсов не только не ушло, а явно продлилось. Почему Шольц делает необдуманные заявления? Ну, а когда он делал обдуманные?" – задает вопрос политолог.

По его мнению, даже если Европа силой будет "ломать через колено" свою экономику в попытках сделать энергетику зеленой, у них это не получится и только приведет к постоянному энергетическому кризису.
"Самое абсурдное, что они это действительно пытаются делать. Ну, дадим таким Шольцам поуправлять Германией, и они действительно лишат себя ископаемых источников сырья, и будут корчиться в экономических кризисах. Так сказать может только тот, кто через два года ни за что не будет отвечать – Шольц как раз из такой категории политиков. Вообще, на Западе такие временщики сейчас управляют государствами", – констатировал Шатров.
Германия с нынешним канцлером слаба и, по сути, является колонией США. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления об увеличении военной помощи Украине, заявлял ранее Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
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