Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца
У руля западных государств стоят временщики – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Руководители европейских государств некомпетентны и работают на уничтожение собственных экономик, поскольку являются временщиками и всерьез не заботятся судьбами своих стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о "приближающемся завершении" эпохи ископаемого топлива.
О приближающемся завершении эпохи использования ископаемого топлива Олаф Шольц заявил в рамках открытия Ганноверской ярмарки, сообщила пресс-служба правительства ФРГ. По его мнению, этот тезис "очевиден для всех" и означает изменение промышленных процессов.
"Глупость, которая не удивляет, потому что это говорит Шольц. Несмотря на развитие альтернативных источников, время ископаемых ресурсов не только не ушло, а явно продлилось. Почему Шольц делает необдуманные заявления? Ну, а когда он делал обдуманные?" – задает вопрос политолог.
По его мнению, даже если Европа силой будет "ломать через колено" свою экономику в попытках сделать энергетику зеленой, у них это не получится и только приведет к постоянному энергетическому кризису.
"Самое абсурдное, что они это действительно пытаются делать. Ну, дадим таким Шольцам поуправлять Германией, и они действительно лишат себя ископаемых источников сырья, и будут корчиться в экономических кризисах. Так сказать может только тот, кто через два года ни за что не будет отвечать – Шольц как раз из такой категории политиков. Вообще, на Западе такие временщики сейчас управляют государствами", – констатировал Шатров.
Германия с нынешним канцлером слаба и, по сути, является колонией США. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления об увеличении военной помощи Украине, заявлял ранее Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
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