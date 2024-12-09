Рейтинг@Mail.ru
Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241209/alleyu-pamyati-pogibshikh-na-svo-geroev-otkryli-v-feodosii-1142491909.html
Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии
Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии
В Феодосии в День Героев Отечества открыли аллею памяти воинам, погибшим при исполнении воинского долга во время спецоперации. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T15:14
2024-12-09T15:14
феодосия
новости крыма
герои сво
крым
память
общество
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142491225_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b38ac54f8a18f1b4c748908fbdf84b5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии в День Героев Отечества открыли аллею памяти воинам, погибшим при исполнении воинского долга во время спецоперации. Об этом сообщает глава администрации города Игорь Ткаченко.Игорь Ткаченко добавил, что все погибшие герои во имя Победы защищали жителей Донбасса, Запорожья, Херсонщины, Белгородской и Курской областей.Несколько дней назад памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи, открытый год назад, дополнили новыми портретами героев СВО. Сейчас на нем 62 имени воинов, погибших на фронтах спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуАллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142491225_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_d3399969bc8815d58a9d059e7dfdfb84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, новости крыма, герои сво, крым, память, общество, новости сво
Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии

84 имени погибших на СВО жителей Феодосии увековечили на Аллее памяти

15:14 09.12.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВ Феодосии открыли Аллею памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО
В Феодосии открыли Аллею памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии в День Героев Отечества открыли аллею памяти воинам, погибшим при исполнении воинского долга во время спецоперации. Об этом сообщает глава администрации города Игорь Ткаченко.

"На Аллее памяти установили 7 мемориальных стендов с именами 84 феодосийцев, чьи подвиги и жертвы никогда не будут забыты", – говорится в сообщении.

Игорь Ткаченко добавил, что все погибшие герои во имя Победы защищали жителей Донбасса, Запорожья, Херсонщины, Белгородской и Курской областей.

"Их смелость и самоотверженность заслуживают нашего вечного уважения и благодарности. Их имена навсегда останутся в нашей памяти, увековечены на памятных досках и в сердцах каждого феодосийца", – подчеркнул мэр города.

Несколько дней назад памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи, открытый год назад, дополнили новыми портретами героев СВО. Сейчас на нем 62 имени воинов, погибших на фронтах спецоперации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску
Аллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма
"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма
ФеодосияНовости КрымаГерои СВОКрымПамятьОбществоНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05В России создан совет по демографической и семейной политике
16:43ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино
16:21Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров
15:49Экс-главу Феодосии приговорили к 8 годам за коррупцию
15:33С Трампом говорить нет смысла: Зеленский попросится в НАТО у Байдена
15:14Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии
15:07От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина
14:35Аксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи
14:21В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек
14:15Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
14:01Герои СВО являются подлинной элитой России – Путин
13:54Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах
13:48СК расследует дело экс-министра МЧС Крыма
13:19В Крым идут морозы
13:07В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции
12:59Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ Кремля
12:39Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду - Кремль
12:35На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы
12:23В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо
12:05В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн
Лента новостейМолния