Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии
84 имени погибших на СВО жителей Феодосии увековечили на Аллее памяти
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВ Феодосии открыли Аллею памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии в День Героев Отечества открыли аллею памяти воинам, погибшим при исполнении воинского долга во время спецоперации. Об этом сообщает глава администрации города Игорь Ткаченко.
"На Аллее памяти установили 7 мемориальных стендов с именами 84 феодосийцев, чьи подвиги и жертвы никогда не будут забыты", – говорится в сообщении.
Игорь Ткаченко добавил, что все погибшие герои во имя Победы защищали жителей Донбасса, Запорожья, Херсонщины, Белгородской и Курской областей.
"Их смелость и самоотверженность заслуживают нашего вечного уважения и благодарности. Их имена навсегда останутся в нашей памяти, увековечены на памятных досках и в сердцах каждого феодосийца", – подчеркнул мэр города.
Несколько дней назад памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи, открытый год назад, дополнили новыми портретами героев СВО. Сейчас на нем 62 имени воинов, погибших на фронтах спецоперации.
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