https://crimea.ria.ru/20241209/alleyu-pamyati-pogibshikh-na-svo-geroev-otkryli-v-feodosii-1142491909.html

Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии

Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии

В Феодосии в День Героев Отечества открыли аллею памяти воинам, погибшим при исполнении воинского долга во время спецоперации. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T15:14

2024-12-09T15:14

2024-12-09T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии в День Героев Отечества открыли аллею памяти воинам, погибшим при исполнении воинского долга во время спецоперации. Об этом сообщает глава администрации города Игорь Ткаченко.Игорь Ткаченко добавил, что все погибшие герои во имя Победы защищали жителей Донбасса, Запорожья, Херсонщины, Белгородской и Курской областей.Несколько дней назад памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи, открытый год назад, дополнили новыми портретами героев СВО. Сейчас на нем 62 имени воинов, погибших на фронтах спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуАллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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