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В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным
В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным
В Севастополе в последний путь гвардии лейтенанта, командира танковой роты Дмитрия Ильича Кистина. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T20:14
2024-12-09T20:14
севастополь
михаил развожаев
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь гвардии лейтенанта, командира танковой роты Дмитрия Ильича Кистина. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.В 2014 году семья Кистиных переехала в Севастополь, Дмитрий Кистин стал работать на разных предприятиях города. Он был патриотом своей страны и после начала специальной военной операции в 2022 году заключил контракт с Министерством обороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения СВО.Инженерная подготовка, жизненный опыт, ответственность и мужество были отличительными качествами Дмитрия Ильича, отметил глава региона. Он умело руководил действиями подразделения, всегда выполнял поставленные командованием задачи и заботился о подчиненных. За мужество и героизм, проявленные в боях, герой был отмечен государственными наградами, получил офицерское звание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости, новости сво
В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным

В Севастополе проводили в последний путь героя СВО гвардии лейтенанта Дмитрия Кистина

20:14 09.12.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь гвардии лейтенанта, командира танковой роты Дмитрия Ильича Кистина. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Дмитрий Ильич родился и вырос в Красноярске. После школы закончил Красноярский политехнический институт, где получил специальность инженера в сфере дорожного строительства", – рассказал губернатор.

В 2014 году семья Кистиных переехала в Севастополь, Дмитрий Кистин стал работать на разных предприятиях города. Он был патриотом своей страны и после начала специальной военной операции в 2022 году заключил контракт с Министерством обороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения СВО.
Инженерная подготовка, жизненный опыт, ответственность и мужество были отличительными качествами Дмитрия Ильича, отметил глава региона. Он умело руководил действиями подразделения, всегда выполнял поставленные командованием задачи и заботился о подчиненных. За мужество и героизм, проявленные в боях, герой был отмечен государственными наградами, получил офицерское звание.
© Telegram Михаил РазвожаевДмитрий Кистин
Дмитрий Кистин
© Telegram Михаил Развожаев
Дмитрий Кистин

"Дмитрий Ильич Кистин геройски погиб при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков. Будем помнить нашего героя!" – сказал глава региона.

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СевастопольМихаил РазвожаевПамятьУтратыГерои СВОНовостиНовости СВО
 
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