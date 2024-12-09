https://crimea.ria.ru/20241209/v-sevastopole-prostilis-s-gvardii-leytenantom-dmitriem-kistinym-1142499858.html

В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным

В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным - РИА Новости Крым, 09.12.2024

В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием Кистиным

В Севастополе в последний путь гвардии лейтенанта, командира танковой роты Дмитрия Ильича Кистина. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T20:14

2024-12-09T20:14

2024-12-09T20:14

севастополь

михаил развожаев

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь гвардии лейтенанта, командира танковой роты Дмитрия Ильича Кистина. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.В 2014 году семья Кистиных переехала в Севастополь, Дмитрий Кистин стал работать на разных предприятиях города. Он был патриотом своей страны и после начала специальной военной операции в 2022 году заключил контракт с Министерством обороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения СВО.Инженерная подготовка, жизненный опыт, ответственность и мужество были отличительными качествами Дмитрия Ильича, отметил глава региона. Он умело руководил действиями подразделения, всегда выполнял поставленные командованием задачи и заботился о подчиненных. За мужество и героизм, проявленные в боях, герой был отмечен государственными наградами, получил офицерское звание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости, новости сво