https://crimea.ria.ru/20241009/rossiya-i-ssha-byli-gotovy-k-polnomu-otkazu-ot-yadernogo-oruzhiya--tramp-1140970616.html

Россия и США были готовы к полному отказу от ядерного оружия – Трамп

Россия и США были готовы к полному отказу от ядерного оружия – Трамп - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Россия и США были готовы к полному отказу от ядерного оружия – Трамп

США, Россия и Китай были близки к заключению сделки о полном отказе от ядерного оружия в годы пребывания у власти экс-президента Дональда Трампа. Об этом... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T21:31

2024-10-09T21:31

2024-10-09T21:31

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ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. США, Россия и Китай были близки к заключению сделки о полном отказе от ядерного оружия в годы пребывания у власти экс-президента Дональда Трампа. Об этом политик заявил в интервью одному из YouTube-каналов, пишет РИА Новости.По словам экс-президента, эта сделка подразумевала не только участие США, России и Китая, но и предполагала дальнейшее распространение на другие страны."Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия. Оно слишком могущественно, его слишком много", – подытожил Трамп.Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что в случае возобновления США ядерных испытаний, ответ РФ будет зеркальным. По словам Рябкова, если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний, Россия не допустит промедления в ответ.Враждебные действия Вашингтона могут привести к жестким контрмерам со стороны Москвы, которая готова к долгому противостоянию, также выразил мнение Рябков. Он отметил, что вероятность вооруженного столкновения между Россией и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, который спровоцировал и продолжает наращивать "открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике".25 сентября президент России Владимир Путин, выступая на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.В частности, российский лидер заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.Спустя четыре дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине РоссииЛавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликтТрамп надеется вновь "поладить" с Путиным

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россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, китай, новости, в мире, ядерное оружие