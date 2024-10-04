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В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном
В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном
Враждебные действия Вашингтона могут привести к жестким контрмерам со стороны Москвы, которая готова к долгому противостоянию. Такое заявление сделал замглавы... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T08:09
2024-10-04T08:09
2024-10-04T08:10
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Враждебные действия Вашингтона могут привести к жестким контрмерам со стороны Москвы, которая готова к долгому противостоянию. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет РИА Новости.В этой связи он предостерег США от дальнейшей эскалации и подчеркнул, что Москва готова к долгому противостоянию со всех точек зрения. По его словам, вопрос о том, идет ли речь о геополитическом противостоянии или вооруженном, "зависит от американцев".Рябков также подчеркнул, что Вашингтон вряд ли оставит попытки нанести РФ стратегическое поражение, однако Москва успешно этому противостоит. В частности, справляется с санкционным давлением."Делаем это эффективно и наши интересы в этой ситуации – интересы развития, интересы спокойствия в обществе, интересы формирования, если хотите, крепостной стены, за которой мы будем развиваться, не опасаясь враждебных выпадов США и их группы подпевал и прихвостней, – эта политика становится для нас на американском направлении основополагающей", - заявил Рябков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинНазвано серьезное западное "оружие" против России на УкраинеПутин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
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сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, россия, политика, безопасность, в мире, новости
В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном
Рябков: враждебные выпады США могут спровоцировать жесткие меры со стороны России
08:09 04.10.2024 (обновлено: 08:10 04.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Враждебные действия Вашингтона могут привести к жестким контрмерам со стороны Москвы, которая готова к долгому противостоянию. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
"До бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время, и которые по сути и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается. Они зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам. Гораздо более жестким, чем то, что уже делается сейчас", - заявил Рябков.
В этой связи он предостерег США от дальнейшей эскалации и подчеркнул, что Москва готова к долгому противостоянию со всех точек зрения. По его словам, вопрос о том, идет ли речь о геополитическом противостоянии или вооруженном, "зависит от американцев".
Рябков также подчеркнул, что Вашингтон вряд ли оставит попытки нанести РФ стратегическое поражение, однако Москва успешно этому противостоит. В частности, справляется с санкционным давлением.
"Делаем это эффективно и наши интересы в этой ситуации – интересы развития, интересы спокойствия в обществе, интересы формирования, если хотите, крепостной стены, за которой мы будем развиваться, не опасаясь враждебных выпадов США и их группы подпевал и прихвостней, – эта политика становится для нас на американском направлении основополагающей", - заявил Рябков.
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