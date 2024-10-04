Рейтинг@Mail.ru
В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241004/v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-o-veroyatnosti-konflikta-s-vashingtonom-1140839348.html
В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном
В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном
Враждебные действия Вашингтона могут привести к жестким контрмерам со стороны Москвы, которая готова к долгому противостоянию. Такое заявление сделал замглавы... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T08:09
2024-10-04T08:10
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сша
россия
политика
безопасность
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_c014bbba474e0573e2983dfdf6ed9548.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Враждебные действия Вашингтона могут привести к жестким контрмерам со стороны Москвы, которая готова к долгому противостоянию. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет РИА Новости.В этой связи он предостерег США от дальнейшей эскалации и подчеркнул, что Москва готова к долгому противостоянию со всех точек зрения. По его словам, вопрос о том, идет ли речь о геополитическом противостоянии или вооруженном, "зависит от американцев".Рябков также подчеркнул, что Вашингтон вряд ли оставит попытки нанести РФ стратегическое поражение, однако Москва успешно этому противостоит. В частности, справляется с санкционным давлением."Делаем это эффективно и наши интересы в этой ситуации – интересы развития, интересы спокойствия в обществе, интересы формирования, если хотите, крепостной стены, за которой мы будем развиваться, не опасаясь враждебных выпадов США и их группы подпевал и прихвостней, – эта политика становится для нас на американском направлении основополагающей", - заявил Рябков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинНазвано серьезное западное "оружие" против России на УкраинеПутин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d6a9edf8396386041a877bc76d32af0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, россия, политика, безопасность, в мире, новости
В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном

Рябков: враждебные выпады США могут спровоцировать жесткие меры со стороны России

08:09 04.10.2024 (обновлено: 08:10 04.10.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Враждебные действия Вашингтона могут привести к жестким контрмерам со стороны Москвы, которая готова к долгому противостоянию. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

"До бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время, и которые по сути и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается. Они зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам. Гораздо более жестким, чем то, что уже делается сейчас", - заявил Рябков.

В этой связи он предостерег США от дальнейшей эскалации и подчеркнул, что Москва готова к долгому противостоянию со всех точек зрения. По его словам, вопрос о том, идет ли речь о геополитическом противостоянии или вооруженном, "зависит от американцев".
Рябков также подчеркнул, что Вашингтон вряд ли оставит попытки нанести РФ стратегическое поражение, однако Москва успешно этому противостоит. В частности, справляется с санкционным давлением.
"Делаем это эффективно и наши интересы в этой ситуации – интересы развития, интересы спокойствия в обществе, интересы формирования, если хотите, крепостной стены, за которой мы будем развиваться, не опасаясь враждебных выпадов США и их группы подпевал и прихвостней, – эта политика становится для нас на американском направлении основополагающей", - заявил Рябков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Победить Россию на поле боя невозможно – Путин
Названо серьезное западное "оружие" против России на Украине
Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
 
Сергей РябковМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)СШАРоссияПолитикаБезопасностьВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:34ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России
11:22Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
11:09Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле
10:57Мощная магнитная буря накроет Землю на четыре дня
10:41Какими продуктами себя обеспечивает Крым
10:35Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ
10:17 "Легион обороны Украины" насчитывает 18 тысяч человек - Бортников
10:07В Крыму подешевело жилье для командированных
09:52Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условия
09:22Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областях
08:47Названа причина крупного пожара на нефтебазе в Пермском крае
08:22В Горловке дрон атаковал спасателей
08:09В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном
07:52Регулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателей
07:29Над Азовским морем сбили пять дронов
07:26Севастопольцы временно останутся без света в пятницу
07:01Крупный пожар на нефтебазе угрожает жилым домам в Пермском крае
06:42Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск
06:24Под Воронежем горит нефтебаза
06:01История идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из Крыма
Лента новостейМолния