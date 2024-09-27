https://crimea.ria.ru/20240927/nazvano-sereznoe-zapadnoe-oruzhie-protiv-rossii-na-ukraine-1140675896.html

Названо серьезное западное "оружие" против России на Украине

Названо серьезное западное "оружие" против России на Украине - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Названо серьезное западное "оружие" против России на Украине

Полное антироссийской агитации и очищенное от альтернативных СМИ информационное пространство Украины стало серьезным оружием Киева против России, по пути... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T18:02

2024-09-27T18:02

2024-09-27T18:02

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

политика

молдавия

украина

сша

сми

санкции против россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/51/1108605197_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_01886e93cbdb2933a34bcab5581a41e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Полное антироссийской агитации и очищенное от альтернативных СМИ информационное пространство Украины стало серьезным оружием Киева против России, по пути которого теперь идет Молдова под чутким руководством США. Об этом заявил политолог, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму", комментируя блокировку в Молдавии сайта РИА Новости Крым и ряда других.По словам Горбачева, когда-то именно Америка устанавливала тренды принципов демократии в части свободы слова."Почти все отцы-основатели Штатов были журналистами в той или иной мере, литераторами, издателями, кроме разве что Джорджа Вашингтона, который был в чистом виде вояка. И те процессы, которые в США шли, основывались на том, что каждый человек имеет право получать, потреблять, распространять и производить информацию, и это распространилось по всему миру", – отметил Горбачев.Этот принцип стал нивелироваться "до уровня плинтуса и даже ниже" с началом широкого противоборства с Россией, то есть после Мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина, добавил политолог. И теперь именно США, некогда главный идеолог свободы слова в жизни общества, транслирует полностью противоположные догмы.Мюнхенская речь Путина: послание или пророчество"Несколько лет назад делегация из США во главе с основателем Центра гражданских инициатив Шэрон Теннисон была в Крыму и Севастополе. Я ей задал вопрос: почему в делегации нет журналистов мейнстрим-изданий. И она прямо сказала: "Потому что у нас такая политика", – поделился Горбачев.Теперь это политика всего Запада и заключается она в том, чтобы минимизировать доступ к широкому спектру информационных ресурсов, прежде всего российских и китайских, подчеркнул политолог. В результате "в головах у людей в США настоящая каша, основанная на подмене понятий и замалчивании серьезных информационных массивов", отметил он.Такой способ "промывания мозгов" в Киеве не просто взяли на вооружение, но и превзошли своих западных кураторов, так что процесс удушения СМИ с вымыванием целых ниш в информационном пространстве и прессингом журналистского сообщества стал одним из принципов государственной политики Украины, сказал Горбачев.Неудивительно, что в Молдавии, которая стала калькой Украины, сегодня активизировались точно такие же процессы, заметил он."Чтобы полностью оторваться от русского мира в широком смысле, постсоветского пространства, и броситься в объятия США Молдавия идет хоть и своими, но трафаретными шагами. Потому многое, что там происходит, - это копия Украины в том или ином приближении. И минимизация информации – один из важнейших инструментов в этих процессах", – сказал Горбачев.При этом Кишинев не прекращает давить на Тирасполь, "чтобы подмять Приднестровье, найти его хребет и сломать", добавил политолог, но это не удастся по ряду причин, считает он."Приднестровье хоть и непризнанная, но республика с атрибутами, политикой и экономикой. Непризнание толкает ее на обочину политических процессов, тем не менее это один из важнейших игроков. При этом информационный продукт, который потребляют приднестровцы, разнообразен", – заметил Горбачев.Люди там живут стойкие, в большинстве своем с российскими паспортами и умеющие читать между строк, добавил он."Поэтому, хоть палки в колеса им пытаются ставить, но и Россия, и сами приднестровцы делают все для того, чтобы объективная информация до простых граждан республики доходила", – заключил эксперт.Накануне стало известно, что в Молдавии заблокировали доступ к сайту РИА Новости Крым и РИА Новости. Также в числе заблокированных интернет-ресурсов: сайт Государственного совета республики "Крымская газета" и телеканала "Крым 24".Комментируя произошедшее, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, заявил, что крымские СМИ говорят правду и потому неудобны Европе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:YouTube в России блокировать не планируют В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России Перевооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад

молдавия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, мнения, политика, молдавия, украина, сша, сми, санкции против россии, в мире, риа новости крым