https://crimea.ria.ru/20240718/youtube-v-rossii-blokirovat-ne-planiruyut-1138959352.html

YouTube в России блокировать не планируют

YouTube в России блокировать не планируют - РИА Новости Крым, 18.07.2024

YouTube в России блокировать не планируют

Блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T12:53

2024-07-18T12:53

2024-07-18T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.О возможных проблемах в работе YouTube в России утром 12 июля сообщил "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.В то же время в этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов, в том числе каналы артистов Полины Гагариной, Shaman, Олега Газманова и других. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала это "дискриминацией" и "цифровой русофобией". Она отметила, что мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, писатели и артисты, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.

https://crimea.ria.ru/20240716/esli-zapretyat-inostrannye-platformy--chto-predlagaet-rutube-1138875558.html

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алексей пушков, youtube, россия, новости, интернет