https://crimea.ria.ru/20240718/youtube-v-rossii-blokirovat-ne-planiruyut-1138959352.html
YouTube в России блокировать не планируют
YouTube в России блокировать не планируют - РИА Новости Крым, 18.07.2024
YouTube в России блокировать не планируют
Блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T12:53
2024-07-18T12:53
2024-07-18T12:53
алексей пушков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.О возможных проблемах в работе YouTube в России утром 12 июля сообщил "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.В то же время в этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов, в том числе каналы артистов Полины Гагариной, Shaman, Олега Газманова и других. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала это "дискриминацией" и "цифровой русофобией". Она отметила, что мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, писатели и артисты, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.
https://crimea.ria.ru/20240716/esli-zapretyat-inostrannye-platformy--chto-predlagaet-rutube-1138875558.html
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РИА Новости Крым
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алексей пушков, youtube, россия, новости, интернет
YouTube в России блокировать не планируют
Блокировать YouTube в России не планируется – сенатор Пушков
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", – сказал он в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
О возможных проблемах в работе YouTube в России утром 12 июля сообщил "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.
В то же время в этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов, в том числе каналы артистов Полины Гагариной, Shaman, Олега Газманова и других. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала это "дискриминацией" и "цифровой русофобией". Она отметила, что мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, писатели и артисты, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.