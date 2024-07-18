Рейтинг@Mail.ru
YouTube в России блокировать не планируют - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240718/youtube-v-rossii-blokirovat-ne-planiruyut-1138959352.html
YouTube в России блокировать не планируют
YouTube в России блокировать не планируют - РИА Новости Крым, 18.07.2024
YouTube в России блокировать не планируют
Блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T12:53
2024-07-18T12:53
алексей пушков
youtube
россия
новости
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111683/76/1116837662_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_59fede12d6afd8be4c55ca88602f1026.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.О возможных проблемах в работе YouTube в России утром 12 июля сообщил "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.В то же время в этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов, в том числе каналы артистов Полины Гагариной, Shaman, Олега Газманова и других. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала это "дискриминацией" и "цифровой русофобией". Она отметила, что мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, писатели и артисты, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.
https://crimea.ria.ru/20240716/esli-zapretyat-inostrannye-platformy--chto-predlagaet-rutube-1138875558.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111683/76/1116837662_103:0:1003:675_1920x0_80_0_0_3968e971dc60d073265241cb67d8e5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей пушков, youtube, россия, новости, интернет
YouTube в России блокировать не планируют

Блокировать YouTube в России не планируется – сенатор Пушков

12:53 18.07.2024
 
© РИА НовостиЛоготип YouTube. Архивное фото
Логотип YouTube. Архивное фото
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", – сказал он в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
О возможных проблемах в работе YouTube в России утром 12 июля сообщил "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.
В то же время в этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов, в том числе каналы артистов Полины Гагариной, Shaman, Олега Газманова и других. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала это "дискриминацией" и "цифровой русофобией". Она отметила, что мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, писатели и артисты, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.
ПМЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
16 июля, 06:58Радио "Спутник в Крыму"
Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBE
 
Алексей ПушковYouTubeРоссияНовостиИнтернет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Веерные отключения в Алуште - санатории и кафе запаслись генераторами
14:58На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погиб
14:54Армия России продвигается вперед: уничтожены более 1700 боевиков ВСУ
14:30В Евпатории потушили пожар на мусорном полигоне
14:15На Украине поражен военный аэродром
13:55В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценами
13:39На Юге России обновлен исторический максимум потребления электричества
13:20Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезону
12:53YouTube в России блокировать не планируют
12:42Чем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море
12:40В Севастополе уничтожат взрывоопасный предмет
12:34Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожай
12:28Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными
12:11Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое
11:56Новый бесшумный агрегат в помощь фронту создал инженер из Крыма
11:46На турбазе в Крыму погиб годовалый ребенок
11:28В Крыму побит температурный рекорд
11:24Рвутся сети и горят насосы - где в Крыму нет воды в четверг
11:09Попова предупредила о серьезной угрозе холеры
10:52Эвтаназию бездомных животных признали исключительной мерой
Лента новостейМолния