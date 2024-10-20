https://crimea.ria.ru/20241020/chemu-nado-nauchit-syna-uchastnik-svo-rasskazal-o-svoem-opyte-ottsovstva-1141217736.html
Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства
Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства
Плюшевый мишка вот уже третий год живет не в детской комнате, а в нагрудном кармане под бронежилетом, рядом с солдатским жетоном и нательным крестом. У него... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T08:44
2024-10-20T08:44
2024-10-20T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Плюшевый мишка вот уже третий год живет не в детской комнате, а в нагрудном кармане под бронежилетом, рядом с солдатским жетоном и нательным крестом. У него сложная задача – он должен напоминать большому "Медведю", что дома его очень ждет маленький мальчик, который когда-то играл с этим мишкой."Медведь" - это позывной Максима, который уже третий год воюет в зоне специальной военной операции, чтобы его пятилетнему сыну Богдану в будущем жилось хорошо и мирно."Медведю" 28 лет – многие молодые люди сейчас предпочитают жениться и заводить детей намного позже. Но "за ленточкой" год жизни считается за два, а то и три. После такого жизненного опыта начинаешь ценить жизнь и особенно семью, говорит Максим.О том, чему надо учить детей и каким вообще должен быть настоящий отец, мы поговорили с Максимом и его супругой Анной дома, в Крыму, во время небольшой передышки сержанта "Медведя" между двумя командировками.Мишки очень любят мед!Они впервые встретились в кафе – оба отдыхали в компании друзей. Максим сразу заметил Аню и решил, что она должна стать его девушкой. А вот Аня признается: в тот первый вечер она его даже не запомнила.– Когда Аня зашла с подружками, я сразу ее заметил, начал проявлять знаки внимания, но она ни в какую, даже меня не замечала. А у нас был общий знакомый, я у него спросил, как ее зовут, и потом начал искать в соцсетях. Я очень долго ее искал. Ну и все-таки нашел, написал ей, - глядя на жену, улыбается Максим.– Мы начали переписываться, - продолжает Аня. – А он не признался, что уже знает меня – как-будто просто нашел в интернете. И вот у нас завязалось общение в переписке, очень интересное, необычное, в легкой шуточной форме. Мы встретились и после этой встречи уже просто не могли перестать общаться. Нам было очень интересно друг с другом.К тому времени Максим уже закончил университет, отслужил срочную службу в героической севастопольской 810-й бригаде морской пехоты и даже съездил в "горячую" командировку на Кавказ – в то время там прошло несколько боестолкновений и громких задержаний боевиков. У него уже был позывной "Медведь", и он узнал, что семья его девушки содержит пасеку и развивает "медовый" бизнес. С тех пор песенка Винни-Пуха со словами "мишки очень любят мед" стала любимой шуткой в их молодой семье.Через год ребята поженились, а еще через год у них родился сын Богдан.Папа - доброволецПосле срочной службы Максим решил посвятить свою жизнь армии и поступил в отделение специального назначения. Военная служба ему нравилась всегда – в его семье прадед был ветераном Великой Отечественной войны, дед, который заменил Максиму отца, тоже служил, а дядя воевал в Афганистане. Сам сержант "Медведь" с первых дней участвует в специальной военной операции.- В первые командировки на Украину я поехал со своим подразделением, а потом по указу президента внутренние войска с приграничных территорий перестали посылать туда. Но я рвался-рвался и сказал командиру, что сам пойду в военкомат. Он ничего против не имел, и я пошел добровольцем.А дома все это время живут от звонка до звонка. Любимый "Медведь" звонит редко, потому что штурмовикам во время исполнения боевого задания брать с собой телефоны нельзя.- Первое время вообще тяжело было, все время в слезах и на корвалоле, - говорит Аня. - Даже вот не знаю, почему, но мне так запомнился момент, когда он в первый раз уезжал. Он прыгает в машину со всеми своими баулами, а я так разрыдалась, просто не могла себе места найти.Каким должен быть отецМаксим старается быть любящим, но строгим отцом. Для мальчика очень важна дисциплина, чтобы "не распускался", говорит он. Но между командировками, в те редкие дни, когда ему удается провести время с сыном, быть строгим не очень получается.Пятилетний Богдан очень любит машины – как маленькие игрушечные, так и большую папину, в которой можно кататься вместе с отцом.Максим хочет, чтобы сын служил в армии или в силовых структурах, но – только в мирное время. "Мы же для этого и воюем, чтобы они жили хорошо и не видели этого всего", - говорит он.Своему сыну сержант "Медведь" рассказывает, что по-настоящему ценны в жизни не деньги, не дорогая одежда или гаджеты. Ценным может быть стакан воды или кусок хлеба.- Самые банальные мелочи, которые человек повседневно получает - вода, еда, душ - он это не ценит. А на передовой каждый литр воды и кусок хлеба иногда на вес золота. И очень ценятся друзья, которые могут в самую сложную минуту с тобой этим всем поделиться. Я хочу, чтобы мой сын это понимал.- Я бы хотела, чтобы мой сын унаследовал от Макса его отвагу, мужество, ответственность за свою семью, - перечисляет на прощание Анна. - Все настоящие мужские качества. Чтобы он в будущем мог вести себя, как мужчина, чтобы был в ответе за свою семью, за своих детей, за своих родителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домойЗа семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из Севастополя
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Ирина Камышева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ирина Камышева
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авторы, герои сво, общество, праздники и памятные даты, семья
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Плюшевый мишка вот уже третий год живет не в детской комнате, а в нагрудном кармане под бронежилетом, рядом с солдатским жетоном и нательным крестом. У него сложная задача – он должен напоминать большому "Медведю", что дома его очень ждет маленький мальчик, который когда-то играл с этим мишкой.
"Медведь" - это позывной Максима, который уже третий год воюет в зоне специальной военной операции, чтобы его пятилетнему сыну Богдану в будущем жилось хорошо и мирно.
"Медведю" 28 лет – многие молодые люди сейчас предпочитают жениться и заводить детей намного позже. Но "за ленточкой" год жизни считается за два, а то и три. После такого жизненного опыта начинаешь ценить жизнь и особенно семью, говорит Максим.
О том, чему надо учить детей и каким вообще должен быть настоящий отец, мы поговорили с Максимом и его супругой Анной дома, в Крыму, во время небольшой передышки сержанта "Медведя" между двумя командировками.
Мишки очень любят мед!
Они впервые встретились в кафе – оба отдыхали в компании друзей. Максим сразу заметил Аню и решил, что она должна стать его девушкой. А вот Аня признается: в тот первый вечер она его даже не запомнила.
– Когда Аня зашла с подружками, я сразу ее заметил, начал проявлять знаки внимания, но она ни в какую, даже меня не замечала. А у нас был общий знакомый, я у него спросил, как ее зовут, и потом начал искать в соцсетях. Я очень долго ее искал. Ну и все-таки нашел, написал ей, - глядя на жену, улыбается Максим.
– Мы начали переписываться, - продолжает Аня. – А он не признался, что уже знает меня – как-будто просто нашел в интернете. И вот у нас завязалось общение в переписке, очень интересное, необычное, в легкой шуточной форме. Мы встретились и после этой встречи уже просто не могли перестать общаться. Нам было очень интересно друг с другом.
К тому времени Максим уже закончил университет, отслужил срочную службу в героической севастопольской 810-й бригаде морской пехоты
и даже съездил в "горячую" командировку на Кавказ – в то время там прошло несколько боестолкновений и громких задержаний боевиков. У него уже был позывной "Медведь", и он узнал, что семья его девушки содержит пасеку и развивает "медовый" бизнес. С тех пор песенка Винни-Пуха со словами "мишки очень любят мед" стала любимой шуткой в их молодой семье.
Через год ребята поженились, а еще через год у них родился сын Богдан.
Папа - доброволец
После срочной службы Максим решил посвятить свою жизнь армии и поступил в отделение специального назначения. Военная служба ему нравилась всегда – в его семье прадед был ветераном Великой Отечественной войны, дед, который заменил Максиму отца, тоже служил, а дядя воевал в Афганистане. Сам сержант "Медведь" с первых дней участвует в специальной военной операции.
- В первые командировки на Украину я поехал со своим подразделением, а потом по указу президента внутренние войска с приграничных территорий перестали посылать туда. Но я рвался-рвался и сказал командиру, что сам пойду в военкомат. Он ничего против не имел, и я пошел добровольцем.
Сейчас Максим собирается уже в восьмую командировку "за ленточку", а в промежутке между ними служит в родной части инструктором – передает боевой опыт молодым. Он награжден медалями "За мужество", "За службу на Северном Кавказе", "За защиту Крыма" и другими.
А дома все это время живут от звонка до звонка. Любимый "Медведь" звонит редко, потому что штурмовикам во время исполнения боевого задания брать с собой телефоны нельзя.
- Первое время вообще тяжело было, все время в слезах и на корвалоле, - говорит Аня. - Даже вот не знаю, почему, но мне так запомнился момент, когда он в первый раз уезжал. Он прыгает в машину со всеми своими баулами, а я так разрыдалась, просто не могла себе места найти.
Каким должен быть отец
Максим старается быть любящим, но строгим отцом. Для мальчика очень важна дисциплина, чтобы "не распускался", говорит он. Но между командировками, в те редкие дни, когда ему удается провести время с сыном, быть строгим не очень получается.
- Всегда он разводит меня на все! – смеется "строгий" отец. - Когда приезжаешь всего на несколько дней, хочется его побаловать. Иду с ним гулять, и хочется сказать на какие-то просьбы – нет, нельзя. Но как отказать своему ребенку? Я не могу.
Пятилетний Богдан очень любит машины – как маленькие игрушечные, так и большую папину, в которой можно кататься вместе с отцом.
- Я хочу именно мужские качества прививать ему. Стараюсь с ним вместе ездить отдыхать, на рыбалку брал с собой, на гонки мы ездили, он у меня очень любит машины. Мужчина должен быть мужчиной. Я хочу его отдать в кадетское училище в Севастополе, но это по его желанию. Надо учитывать желания и способности ребенка, но мне кажется, ему это понравится.
Максим хочет, чтобы сын служил в армии или в силовых структурах, но – только в мирное время. "Мы же для этого и воюем, чтобы они жили хорошо и не видели этого всего", - говорит он.
Своему сыну сержант "Медведь" рассказывает, что по-настоящему ценны в жизни не деньги, не дорогая одежда или гаджеты. Ценным может быть стакан воды или кусок хлеба.
- Самые банальные мелочи, которые человек повседневно получает - вода, еда, душ - он это не ценит. А на передовой каждый литр воды и кусок хлеба иногда на вес золота. И очень ценятся друзья, которые могут в самую сложную минуту с тобой этим всем поделиться. Я хочу, чтобы мой сын это понимал.
Самые ценные вещи для самого Максима, когда он с товарищами на передовой, - это вещи, подаренные близкими. Крестик, который на прощание надела на него мама. Пояс воина с молитвами, который подарила жена. Маленький плюшевый мишка – от сына, который уже многое понимает.
- Я бы хотела, чтобы мой сын унаследовал от Макса его отвагу, мужество, ответственность за свою семью, - перечисляет на прощание Анна. - Все настоящие мужские качества. Чтобы он в будущем мог вести себя, как мужчина, чтобы был в ответе за свою семью, за своих детей, за своих родителей.
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