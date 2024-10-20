https://crimea.ria.ru/20241020/chemu-nado-nauchit-syna-uchastnik-svo-rasskazal-o-svoem-opyte-ottsovstva-1141217736.html

Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства

Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства

Плюшевый мишка вот уже третий год живет не в детской комнате, а в нагрудном кармане под бронежилетом, рядом с солдатским жетоном и нательным крестом. У него... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T08:44

2024-10-20T08:44

2024-10-20T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Плюшевый мишка вот уже третий год живет не в детской комнате, а в нагрудном кармане под бронежилетом, рядом с солдатским жетоном и нательным крестом. У него сложная задача – он должен напоминать большому "Медведю", что дома его очень ждет маленький мальчик, который когда-то играл с этим мишкой."Медведь" - это позывной Максима, который уже третий год воюет в зоне специальной военной операции, чтобы его пятилетнему сыну Богдану в будущем жилось хорошо и мирно."Медведю" 28 лет – многие молодые люди сейчас предпочитают жениться и заводить детей намного позже. Но "за ленточкой" год жизни считается за два, а то и три. После такого жизненного опыта начинаешь ценить жизнь и особенно семью, говорит Максим.О том, чему надо учить детей и каким вообще должен быть настоящий отец, мы поговорили с Максимом и его супругой Анной дома, в Крыму, во время небольшой передышки сержанта "Медведя" между двумя командировками.Мишки очень любят мед!Они впервые встретились в кафе – оба отдыхали в компании друзей. Максим сразу заметил Аню и решил, что она должна стать его девушкой. А вот Аня признается: в тот первый вечер она его даже не запомнила.– Когда Аня зашла с подружками, я сразу ее заметил, начал проявлять знаки внимания, но она ни в какую, даже меня не замечала. А у нас был общий знакомый, я у него спросил, как ее зовут, и потом начал искать в соцсетях. Я очень долго ее искал. Ну и все-таки нашел, написал ей, - глядя на жену, улыбается Максим.– Мы начали переписываться, - продолжает Аня. – А он не признался, что уже знает меня – как-будто просто нашел в интернете. И вот у нас завязалось общение в переписке, очень интересное, необычное, в легкой шуточной форме. Мы встретились и после этой встречи уже просто не могли перестать общаться. Нам было очень интересно друг с другом.К тому времени Максим уже закончил университет, отслужил срочную службу в героической севастопольской 810-й бригаде морской пехоты и даже съездил в "горячую" командировку на Кавказ – в то время там прошло несколько боестолкновений и громких задержаний боевиков. У него уже был позывной "Медведь", и он узнал, что семья его девушки содержит пасеку и развивает "медовый" бизнес. С тех пор песенка Винни-Пуха со словами "мишки очень любят мед" стала любимой шуткой в их молодой семье.Через год ребята поженились, а еще через год у них родился сын Богдан.Папа - доброволецПосле срочной службы Максим решил посвятить свою жизнь армии и поступил в отделение специального назначения. Военная служба ему нравилась всегда – в его семье прадед был ветераном Великой Отечественной войны, дед, который заменил Максиму отца, тоже служил, а дядя воевал в Афганистане. Сам сержант "Медведь" с первых дней участвует в специальной военной операции.- В первые командировки на Украину я поехал со своим подразделением, а потом по указу президента внутренние войска с приграничных территорий перестали посылать туда. Но я рвался-рвался и сказал командиру, что сам пойду в военкомат. Он ничего против не имел, и я пошел добровольцем.А дома все это время живут от звонка до звонка. Любимый "Медведь" звонит редко, потому что штурмовикам во время исполнения боевого задания брать с собой телефоны нельзя.- Первое время вообще тяжело было, все время в слезах и на корвалоле, - говорит Аня. - Даже вот не знаю, почему, но мне так запомнился момент, когда он в первый раз уезжал. Он прыгает в машину со всеми своими баулами, а я так разрыдалась, просто не могла себе места найти.Каким должен быть отецМаксим старается быть любящим, но строгим отцом. Для мальчика очень важна дисциплина, чтобы "не распускался", говорит он. Но между командировками, в те редкие дни, когда ему удается провести время с сыном, быть строгим не очень получается.Пятилетний Богдан очень любит машины – как маленькие игрушечные, так и большую папину, в которой можно кататься вместе с отцом.Максим хочет, чтобы сын служил в армии или в силовых структурах, но – только в мирное время. "Мы же для этого и воюем, чтобы они жили хорошо и не видели этого всего", - говорит он.Своему сыну сержант "Медведь" рассказывает, что по-настоящему ценны в жизни не деньги, не дорогая одежда или гаджеты. Ценным может быть стакан воды или кусок хлеба.- Самые банальные мелочи, которые человек повседневно получает - вода, еда, душ - он это не ценит. А на передовой каждый литр воды и кусок хлеба иногда на вес золота. И очень ценятся друзья, которые могут в самую сложную минуту с тобой этим всем поделиться. Я хочу, чтобы мой сын это понимал.- Я бы хотела, чтобы мой сын унаследовал от Макса его отвагу, мужество, ответственность за свою семью, - перечисляет на прощание Анна. - Все настоящие мужские качества. Чтобы он в будущем мог вести себя, как мужчина, чтобы был в ответе за свою семью, за своих детей, за своих родителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домойЗа семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из Севастополя

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

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