Рейтинг@Mail.ru
Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241020/chemu-nado-nauchit-syna-uchastnik-svo-rasskazal-o-svoem-opyte-ottsovstva-1141217736.html
Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства
Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства
Плюшевый мишка вот уже третий год живет не в детской комнате, а в нагрудном кармане под бронежилетом, рядом с солдатским жетоном и нательным крестом. У него... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T08:44
2024-10-20T08:44
эксклюзивы риа новости крым
авторы
герои сво
общество
праздники и памятные даты
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/13/1141217445_0:208:720:613_1920x0_80_0_0_0a2e5eb28aff0fc2c885ce1babe316e2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Плюшевый мишка вот уже третий год живет не в детской комнате, а в нагрудном кармане под бронежилетом, рядом с солдатским жетоном и нательным крестом. У него сложная задача – он должен напоминать большому "Медведю", что дома его очень ждет маленький мальчик, который когда-то играл с этим мишкой."Медведь" - это позывной Максима, который уже третий год воюет в зоне специальной военной операции, чтобы его пятилетнему сыну Богдану в будущем жилось хорошо и мирно."Медведю" 28 лет – многие молодые люди сейчас предпочитают жениться и заводить детей намного позже. Но "за ленточкой" год жизни считается за два, а то и три. После такого жизненного опыта начинаешь ценить жизнь и особенно семью, говорит Максим.О том, чему надо учить детей и каким вообще должен быть настоящий отец, мы поговорили с Максимом и его супругой Анной дома, в Крыму, во время небольшой передышки сержанта "Медведя" между двумя командировками.Мишки очень любят мед!Они впервые встретились в кафе – оба отдыхали в компании друзей. Максим сразу заметил Аню и решил, что она должна стать его девушкой. А вот Аня признается: в тот первый вечер она его даже не запомнила.– Когда Аня зашла с подружками, я сразу ее заметил, начал проявлять знаки внимания, но она ни в какую, даже меня не замечала. А у нас был общий знакомый, я у него спросил, как ее зовут, и потом начал искать в соцсетях. Я очень долго ее искал. Ну и все-таки нашел, написал ей, - глядя на жену, улыбается Максим.– Мы начали переписываться, - продолжает Аня. – А он не признался, что уже знает меня – как-будто просто нашел в интернете. И вот у нас завязалось общение в переписке, очень интересное, необычное, в легкой шуточной форме. Мы встретились и после этой встречи уже просто не могли перестать общаться. Нам было очень интересно друг с другом.К тому времени Максим уже закончил университет, отслужил срочную службу в героической севастопольской 810-й бригаде морской пехоты и даже съездил в "горячую" командировку на Кавказ – в то время там прошло несколько боестолкновений и громких задержаний боевиков. У него уже был позывной "Медведь", и он узнал, что семья его девушки содержит пасеку и развивает "медовый" бизнес. С тех пор песенка Винни-Пуха со словами "мишки очень любят мед" стала любимой шуткой в их молодой семье.Через год ребята поженились, а еще через год у них родился сын Богдан.Папа - доброволецПосле срочной службы Максим решил посвятить свою жизнь армии и поступил в отделение специального назначения. Военная служба ему нравилась всегда – в его семье прадед был ветераном Великой Отечественной войны, дед, который заменил Максиму отца, тоже служил, а дядя воевал в Афганистане. Сам сержант "Медведь" с первых дней участвует в специальной военной операции.- В первые командировки на Украину я поехал со своим подразделением, а потом по указу президента внутренние войска с приграничных территорий перестали посылать туда. Но я рвался-рвался и сказал командиру, что сам пойду в военкомат. Он ничего против не имел, и я пошел добровольцем.А дома все это время живут от звонка до звонка. Любимый "Медведь" звонит редко, потому что штурмовикам во время исполнения боевого задания брать с собой телефоны нельзя.- Первое время вообще тяжело было, все время в слезах и на корвалоле, - говорит Аня. - Даже вот не знаю, почему, но мне так запомнился момент, когда он в первый раз уезжал. Он прыгает в машину со всеми своими баулами, а я так разрыдалась, просто не могла себе места найти.Каким должен быть отецМаксим старается быть любящим, но строгим отцом. Для мальчика очень важна дисциплина, чтобы "не распускался", говорит он. Но между командировками, в те редкие дни, когда ему удается провести время с сыном, быть строгим не очень получается.Пятилетний Богдан очень любит машины – как маленькие игрушечные, так и большую папину, в которой можно кататься вместе с отцом.Максим хочет, чтобы сын служил в армии или в силовых структурах, но – только в мирное время. "Мы же для этого и воюем, чтобы они жили хорошо и не видели этого всего", - говорит он.Своему сыну сержант "Медведь" рассказывает, что по-настоящему ценны в жизни не деньги, не дорогая одежда или гаджеты. Ценным может быть стакан воды или кусок хлеба.- Самые банальные мелочи, которые человек повседневно получает - вода, еда, душ - он это не ценит. А на передовой каждый литр воды и кусок хлеба иногда на вес золота. И очень ценятся друзья, которые могут в самую сложную минуту с тобой этим всем поделиться. Я хочу, чтобы мой сын это понимал.- Я бы хотела, чтобы мой сын унаследовал от Макса его отвагу, мужество, ответственность за свою семью, - перечисляет на прощание Анна. - Все настоящие мужские качества. Чтобы он в будущем мог вести себя, как мужчина, чтобы был в ответе за свою семью, за своих детей, за своих родителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домойЗа семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из Севастополя
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/13/1141217445_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_f79728301ae9d3893a883e7389512f2e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, герои сво, общество, праздники и памятные даты, семья
Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства

Отец должен научить своего сына быть мужчиной – ветеран СВО

08:44 20.10.2024
 
© Фото из личного архива бойцаБоец Вооруженных сил России с позывным "Медведь"
Боец Вооруженных сил России с позывным Медведь
© Фото из личного архива бойца
Читать в
ДзенTelegram
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Плюшевый мишка вот уже третий год живет не в детской комнате, а в нагрудном кармане под бронежилетом, рядом с солдатским жетоном и нательным крестом. У него сложная задача – он должен напоминать большому "Медведю", что дома его очень ждет маленький мальчик, который когда-то играл с этим мишкой.
"Медведь" - это позывной Максима, который уже третий год воюет в зоне специальной военной операции, чтобы его пятилетнему сыну Богдану в будущем жилось хорошо и мирно.
"Медведю" 28 лет – многие молодые люди сейчас предпочитают жениться и заводить детей намного позже. Но "за ленточкой" год жизни считается за два, а то и три. После такого жизненного опыта начинаешь ценить жизнь и особенно семью, говорит Максим.
О том, чему надо учить детей и каким вообще должен быть настоящий отец, мы поговорили с Максимом и его супругой Анной дома, в Крыму, во время небольшой передышки сержанта "Медведя" между двумя командировками.

Мишки очень любят мед!

Они впервые встретились в кафе – оба отдыхали в компании друзей. Максим сразу заметил Аню и решил, что она должна стать его девушкой. А вот Аня признается: в тот первый вечер она его даже не запомнила.
– Когда Аня зашла с подружками, я сразу ее заметил, начал проявлять знаки внимания, но она ни в какую, даже меня не замечала. А у нас был общий знакомый, я у него спросил, как ее зовут, и потом начал искать в соцсетях. Я очень долго ее искал. Ну и все-таки нашел, написал ей, - глядя на жену, улыбается Максим.
– Мы начали переписываться, - продолжает Аня. – А он не признался, что уже знает меня – как-будто просто нашел в интернете. И вот у нас завязалось общение в переписке, очень интересное, необычное, в легкой шуточной форме. Мы встретились и после этой встречи уже просто не могли перестать общаться. Нам было очень интересно друг с другом.
К тому времени Максим уже закончил университет, отслужил срочную службу в героической севастопольской 810-й бригаде морской пехоты и даже съездил в "горячую" командировку на Кавказ – в то время там прошло несколько боестолкновений и громких задержаний боевиков. У него уже был позывной "Медведь", и он узнал, что семья его девушки содержит пасеку и развивает "медовый" бизнес. С тех пор песенка Винни-Пуха со словами "мишки очень любят мед" стала любимой шуткой в их молодой семье.
Через год ребята поженились, а еще через год у них родился сын Богдан.

Папа - доброволец

После срочной службы Максим решил посвятить свою жизнь армии и поступил в отделение специального назначения. Военная служба ему нравилась всегда – в его семье прадед был ветераном Великой Отечественной войны, дед, который заменил Максиму отца, тоже служил, а дядя воевал в Афганистане. Сам сержант "Медведь" с первых дней участвует в специальной военной операции.
- В первые командировки на Украину я поехал со своим подразделением, а потом по указу президента внутренние войска с приграничных территорий перестали посылать туда. Но я рвался-рвался и сказал командиру, что сам пойду в военкомат. Он ничего против не имел, и я пошел добровольцем.
Сейчас Максим собирается уже в восьмую командировку "за ленточку", а в промежутке между ними служит в родной части инструктором – передает боевой опыт молодым. Он награжден медалями "За мужество", "За службу на Северном Кавказе", "За защиту Крыма" и другими.
А дома все это время живут от звонка до звонка. Любимый "Медведь" звонит редко, потому что штурмовикам во время исполнения боевого задания брать с собой телефоны нельзя.
- Первое время вообще тяжело было, все время в слезах и на корвалоле, - говорит Аня. - Даже вот не знаю, почему, но мне так запомнился момент, когда он в первый раз уезжал. Он прыгает в машину со всеми своими баулами, а я так разрыдалась, просто не могла себе места найти.
© Фото из личного архива бойцаБоец Вооруженных сил России с позывным "Медведь"
Боец Вооруженных сил России с позывным Медведь
© Фото из личного архива бойца
Боец Вооруженных сил России с позывным "Медведь"

Каким должен быть отец

Максим старается быть любящим, но строгим отцом. Для мальчика очень важна дисциплина, чтобы "не распускался", говорит он. Но между командировками, в те редкие дни, когда ему удается провести время с сыном, быть строгим не очень получается.
- Всегда он разводит меня на все! – смеется "строгий" отец. - Когда приезжаешь всего на несколько дней, хочется его побаловать. Иду с ним гулять, и хочется сказать на какие-то просьбы – нет, нельзя. Но как отказать своему ребенку? Я не могу.
Пятилетний Богдан очень любит машины – как маленькие игрушечные, так и большую папину, в которой можно кататься вместе с отцом.
- Я хочу именно мужские качества прививать ему. Стараюсь с ним вместе ездить отдыхать, на рыбалку брал с собой, на гонки мы ездили, он у меня очень любит машины. Мужчина должен быть мужчиной. Я хочу его отдать в кадетское училище в Севастополе, но это по его желанию. Надо учитывать желания и способности ребенка, но мне кажется, ему это понравится.
Максим хочет, чтобы сын служил в армии или в силовых структурах, но – только в мирное время. "Мы же для этого и воюем, чтобы они жили хорошо и не видели этого всего", - говорит он.
Своему сыну сержант "Медведь" рассказывает, что по-настоящему ценны в жизни не деньги, не дорогая одежда или гаджеты. Ценным может быть стакан воды или кусок хлеба.
- Самые банальные мелочи, которые человек повседневно получает - вода, еда, душ - он это не ценит. А на передовой каждый литр воды и кусок хлеба иногда на вес золота. И очень ценятся друзья, которые могут в самую сложную минуту с тобой этим всем поделиться. Я хочу, чтобы мой сын это понимал.
Самые ценные вещи для самого Максима, когда он с товарищами на передовой, - это вещи, подаренные близкими. Крестик, который на прощание надела на него мама. Пояс воина с молитвами, который подарила жена. Маленький плюшевый мишка – от сына, который уже многое понимает.
- Я бы хотела, чтобы мой сын унаследовал от Макса его отвагу, мужество, ответственность за свою семью, - перечисляет на прощание Анна. - Все настоящие мужские качества. Чтобы он в будущем мог вести себя, как мужчина, чтобы был в ответе за свою семью, за своих детей, за своих родителей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи
"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домой
За семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из Севастополя
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАвторыГерои СВООбществоПраздники и памятные датысемья
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы
10:49Выборы президента и референдум: исторический день в Молдавии
10:24В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой
10:10Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом
09:56От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму
09:31Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье
09:03Четверо пожарных ранены после атаки дронов в Нижегородской области
08:44Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства
07:41В России впервые вручат виноделам премию Голицына
07:21Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России
07:03Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
22:33Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
22:04Главное за день: 19 октября
21:49Понадобится 10 дней: на Западе смоделировали нападение РФ на Прибалтику
21:31Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными
21:13Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь
20:54Ехали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков
20:26Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
Лента новостейМолния