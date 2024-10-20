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В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.10.2024
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T12:21
2024-10-20T12:21
2024-10-20T12:59
севастополь
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.Движение морского транспорта возобновили в 12.58.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, крым
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд
12:21 20.10.2024 (обновлено: 12:59 20.10.2024)