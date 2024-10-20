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Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе
Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе
Неизвестные подожгли дверь здания министерства обороны Литвы в Вильнюсе утром в воскресенье, пожарные потушили возгорание в течение часа, а полиция задержала... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T11:56
2024-10-20T11:56
2024-10-20T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Неизвестные подожгли дверь здания министерства обороны Литвы в Вильнюсе утром в воскресенье, пожарные потушили возгорание в течение часа, а полиция задержала подозреваемого, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные и правоохранительные службы."В 07.12 утра (совпадает с мск) поступило сообщение о том, что в министерстве обороны сработала пожарная сигнализация, на первом этаже здания задымление... По прибытии пожарные обнаружили, что со стороны двора горит неиспользуемая деревянная входная дверь в здание. Она обожжена и деформирована... Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил, что в 07.57 пожар был потушен", - говорится в сообщении.В связи с поджогом начато досудебное расследование, как сообщил изданию представитель полицейского департамента Рамунас Матонис, задержан подозреваемый в поджоге, литовец 1984 года рождения, который при задержании "вел себя неадекватно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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литва, происшествия, новости, в мире, политика
Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе
Неизвестные подожгли дверь здания МО Литвы в Вильнюсе - полиция задержала подозреваемого
11:56 20.10.2024 (обновлено: 11:57 20.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Неизвестные подожгли дверь здания министерства обороны Литвы в Вильнюсе утром в воскресенье, пожарные потушили возгорание в течение часа, а полиция задержала подозреваемого, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные и правоохранительные службы.
"В 07.12 утра (совпадает с мск) поступило сообщение о том, что в министерстве обороны сработала пожарная сигнализация, на первом этаже здания задымление... По прибытии пожарные обнаружили, что со стороны двора горит неиспользуемая деревянная входная дверь в здание. Она обожжена и деформирована... Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил, что в 07.57 пожар был потушен", - говорится в сообщении.
В связи с поджогом начато досудебное расследование, как сообщил изданию представитель полицейского департамента Рамунас Матонис, задержан подозреваемый в поджоге, литовец 1984 года рождения, который при задержании "вел себя неадекватно".
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