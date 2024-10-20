https://crimea.ria.ru/20241020/neizvestnye-podozhgli-dver-zdaniya-minoborony-litvy-v-vilnyuse-1141220778.html

Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе

Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе

Неизвестные подожгли дверь здания министерства обороны Литвы в Вильнюсе утром в воскресенье, пожарные потушили возгорание в течение часа, а полиция задержала... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T11:56

2024-10-20T11:56

2024-10-20T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Неизвестные подожгли дверь здания министерства обороны Литвы в Вильнюсе утром в воскресенье, пожарные потушили возгорание в течение часа, а полиция задержала подозреваемого, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные и правоохранительные службы."В 07.12 утра (совпадает с мск) поступило сообщение о том, что в министерстве обороны сработала пожарная сигнализация, на первом этаже здания задымление... По прибытии пожарные обнаружили, что со стороны двора горит неиспользуемая деревянная входная дверь в здание. Она обожжена и деформирована... Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил, что в 07.57 пожар был потушен", - говорится в сообщении.В связи с поджогом начато досудебное расследование, как сообщил изданию представитель полицейского департамента Рамунас Матонис, задержан подозреваемый в поджоге, литовец 1984 года рождения, который при задержании "вел себя неадекватно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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