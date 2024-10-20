https://crimea.ria.ru/20241020/u-krymskogo-mosta-snova-vyrosla-ochered-1141222006.html

У Крымского моста снова выросла очередь

У Крымского моста снова выросла очередь - РИА Новости Крым, 20.10.2024

У Крымского моста снова выросла очередь

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T15:05

2024-10-20T15:05

2024-10-20T15:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

крым

керчь

тамань

керченский пролив

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В течение дня проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен с обеих сторон.Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

тамань

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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