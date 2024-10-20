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У Крымского моста снова выросла очередь
У Крымского моста снова выросла очередь - РИА Новости Крым, 20.10.2024
У Крымского моста снова выросла очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T15:05
2024-10-20T15:05
2024-10-20T15:05
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крымский мост
новости крыма
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В течение дня проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен с обеих сторон.Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, новости крыма, крым, керчь, тамань, керченский пролив, транспорт
У Крымского моста снова выросла очередь
В очереди на Крымский мост стоят 150 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По данным на 15:00 в очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств, со стороны Тамани - 50 транспортных средств", - сказано в сообщении.
В течение дня проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен с обеих сторон.
Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности
.
Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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