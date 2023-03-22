https://crimea.ria.ru/20230322/v-mid-predupredili-o-posledstviyakh-postavok-kievu-oruzhiya-s-uranom-1127689744.html

В МИД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия с ураном

В МИД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия с ураном - РИА Новости Крым, 22.03.2023

В МИД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия с ураном

Власти Британии не осознают до конца последствия применения снарядов с обедненным ураном, это нанесет вред не только нынешним, но и будущим поколениям. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T09:26

2023-03-22T09:26

2023-03-22T09:26

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

снаряды с обедненным ураном

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Власти Британии не осознают до конца последствия применения снарядов с обедненным ураном, это нанесет вред не только нынешним, но и будущим поколениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ответ на это президент России Владимир Путин предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать.Рост онкологииДипломат напомнила, что в новейшей истории уже имело место применение таких видов вооружения, в частности, в Югославии. Это привело к заражению местности, а также к резкому росту онкологических заболеваний."В результате бомбардировок с использованием снарядов с обедненным ураном умерли от карцином 22 тысячи человек. Это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения. По большому счету, использование снарядов с обедненным ураном - это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует", - отметила представитель МИД.Все, кто живет на этой и прилегающих территориях, получают дозу радиации, указала она."С этим они будут жить всегда, и в первую очередь, те, кто это применял", - сказала Захарова.На сегодняшний день снаряды с обедненным ураном входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Позже исследователь из США Суад Аль-Аззави заявила, что использование Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака в этих местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураномПоставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозитПутин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву

https://crimea.ria.ru/20230321/postavka-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom-chem-eto-grozit-1127681057.html

https://crimea.ria.ru/20230322/britaniya-mozhet-nachat-voynu-do-poslednego-evropeytsa--volodin-1127689530.html

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), снаряды с обедненным ураном, украина, поставки западного оружия украине, великобритания, политика, сво, новости, россия