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В МИД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия с ураном
В МИД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия с ураном - РИА Новости Крым, 22.03.2023
В МИД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия с ураном
Власти Британии не осознают до конца последствия применения снарядов с обедненным ураном, это нанесет вред не только нынешним, но и будущим поколениям. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T09:26
2023-03-22T09:26
2023-03-22T09:26
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
снаряды с обедненным ураном
украина
поставки западного оружия украине
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Власти Британии не осознают до конца последствия применения снарядов с обедненным ураном, это нанесет вред не только нынешним, но и будущим поколениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ответ на это президент России Владимир Путин предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать.Рост онкологииДипломат напомнила, что в новейшей истории уже имело место применение таких видов вооружения, в частности, в Югославии. Это привело к заражению местности, а также к резкому росту онкологических заболеваний."В результате бомбардировок с использованием снарядов с обедненным ураном умерли от карцином 22 тысячи человек. Это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения. По большому счету, использование снарядов с обедненным ураном - это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует", - отметила представитель МИД.Все, кто живет на этой и прилегающих территориях, получают дозу радиации, указала она."С этим они будут жить всегда, и в первую очередь, те, кто это применял", - сказала Захарова.На сегодняшний день снаряды с обедненным ураном входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Позже исследователь из США Суад Аль-Аззави заявила, что использование Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака в этих местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураномПоставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозитПутин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву
https://crimea.ria.ru/20230321/postavka-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom-chem-eto-grozit-1127681057.html
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), снаряды с обедненным ураном, украина, поставки западного оружия украине, великобритания, политика, сво, новости, россия
В МИД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия с ураном
Захарова: применение снарядов с обедненным ураном - проявление геноцида
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым.
Власти Британии не осознают до конца последствия применения снарядов с обедненным ураном, это нанесет вред не только нынешним, но и будущим поколениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ответ на это президент России Владимир Путин предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать.
"Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия применения этих вооружений. Страдать будут и те, в отношении кого применяют, но не только находящиеся в зоне поражения в этот исторический момент, но и дальнейшие поколения, которые будут проживать на этих землях. Потому что, помимо молниеносного разрушения, идет заражение земли", - сказала Захарова.
Рост онкологии
Дипломат напомнила, что в новейшей истории уже имело место применение таких видов вооружения, в частности, в Югославии. Это привело к заражению местности, а также к резкому росту онкологических заболеваний.
"В результате бомбардировок с использованием снарядов с обедненным ураном умерли от карцином 22 тысячи человек. Это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения. По большому счету, использование снарядов с обедненным ураном - это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует", - отметила представитель МИД.
Все, кто живет на этой и прилегающих территориях, получают дозу радиации, указала она.
"С этим они будут жить всегда, и в первую очередь, те, кто это применял", - сказала Захарова.
На сегодняшний день снаряды с обедненным ураном входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Позже исследователь из США Суад Аль-Аззави заявила, что использование Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака в этих местах.
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