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О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля
О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2024
О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля
В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин определит задачи на ближайшие шесть лет. Об этом он заявил на форуме Агентства стратегических... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T19:01
2024-02-20T19:07
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин определит задачи на ближайшие шесть лет. Об этом он заявил на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он также подчеркнул, что ждет новых сильных идей от участников форума, чтобы их сформулировать в программе развития страны на ближайшую историческую перспективу.Послание президента Федеральному Собранию состоится 29 февраля 2024 года, анонсировал ранее Кремль.
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владимир путин (политик), россия, общество, новости, федеральное собрание
О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля

Путин в послании Федеральному собранию поставит задачи на шесть лет

19:01 20.02.2024 (обновлено: 19:07 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин определит задачи на ближайшие шесть лет. Об этом он заявил на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

"Это не просто разговор, это постановка задач, которые мы стремимся развивать и добиваться их решения. А с учетом политического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет", – заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что ждет новых сильных идей от участников форума, чтобы их сформулировать в программе развития страны на ближайшую историческую перспективу.
Послание президента Федеральному Собранию состоится 29 февраля 2024 года, анонсировал ранее Кремль.
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
18:37
Наступило время России – Путин
 
Владимир Путин (политик)РоссияОбществоНовостиФедеральное собрание
 
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