https://crimea.ria.ru/20240220/o-chem-putin-skazhet-v-poslanii-federalnomu-sobraniyu-29-fevralya-1135104887.html

О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля

О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2024

О чем Путин скажет в послании Федеральному собранию 29 февраля

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин определит задачи на ближайшие шесть лет. Об этом он заявил на форуме Агентства стратегических... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T19:01

2024-02-20T19:01

2024-02-20T19:07

владимир путин (политик)

россия

общество

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федеральное собрание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин определит задачи на ближайшие шесть лет. Об этом он заявил на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он также подчеркнул, что ждет новых сильных идей от участников форума, чтобы их сформулировать в программе развития страны на ближайшую историческую перспективу.Послание президента Федеральному Собранию состоится 29 февраля 2024 года, анонсировал ранее Кремль.

https://crimea.ria.ru/20240220/nastupilo-vremya-rossii--putin-1135104003.html

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владимир путин (политик), россия, общество, новости, федеральное собрание