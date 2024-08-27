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В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ
В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ
В Севастополе школьникам, которые получили по 100 баллов на ЕГЭ выплатят по 50 тысяч рублей, а педагогам, которые их готовили — по 100 тысяч. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T18:37
2024-08-27T18:37
2024-08-27T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе школьникам, которые получили по 100 баллов на ЕГЭ выплатят по 50 тысяч рублей, а педагогам, которые их готовили — по 100 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на педагогическом совещании работников образования и науки Севастополя.По данным губернатора, в этом году в Севастополе 25 школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Это рекордное количество для города, отметил Развожаев.Также, по словам губернатора, в городе планируют создать клуб стобалльников, "чтобы не терять золотой интеллектуальный запас".Читайте также на РИА Новости Крым:Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз СевастополяШкольники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭКак не провалить экзамены – советы психолога
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В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ
За 100-балльный результат по ЕГЭ ученикам в Севастополе выплатят по 50 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе школьникам, которые получили по 100 баллов на ЕГЭ выплатят по 50 тысяч рублей, а педагогам, которые их готовили — по 100 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на педагогическом совещании работников образования и науки Севастополя.
По данным губернатора, в этом году в Севастополе 25 школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Это рекордное количество для города, отметил Развожаев.
"Было много вопросов насчет поощрения победителей, и мы приняли решение, что ребятам, которые получили по 100 баллов, выплатим по 50 тысяч рублей, а педагогам, которые их готовили — по 100 тысяч", - написал он в своем Telegram-канале.
Также, по словам губернатора, в городе планируют создать клуб стобалльников, "чтобы не терять золотой интеллектуальный запас".
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