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В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ

В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ

В Севастополе школьникам, которые получили по 100 баллов на ЕГЭ выплатят по 50 тысяч рублей, а педагогам, которые их готовили — по 100 тысяч. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T18:37

2024-08-27T18:37

2024-08-27T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе школьникам, которые получили по 100 баллов на ЕГЭ выплатят по 50 тысяч рублей, а педагогам, которые их готовили — по 100 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на педагогическом совещании работников образования и науки Севастополя.По данным губернатора, в этом году в Севастополе 25 школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Это рекордное количество для города, отметил Развожаев.Также, по словам губернатора, в городе планируют создать клуб стобалльников, "чтобы не терять золотой интеллектуальный запас".Читайте также на РИА Новости Крым:Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз СевастополяШкольники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭКак не провалить экзамены – советы психолога

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