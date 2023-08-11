https://crimea.ria.ru/20230811/dlya-shkolnikov-khersonskoy-oblasti-vypustili-uchebnik-ukrainskogo-yazyka-1130660684.html

Для школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка

Для школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Для школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка

Основным языком преподавания в школах Херсонской области будет русский, при этом все желающие смогут изучать и украинский язык. Об этом РИА Новости Крым сообщил РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T08:08

2023-08-11T08:08

2023-08-11T08:20

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ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости Крым. Основным языком преподавания в школах Херсонской области будет русский, при этом все желающие смогут изучать и украинский язык. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.Ранее врио губернатора Владимир Сальдо наделил статусом официального три языка: русский, крымско-татарский и украинский."При этом основным языком преподавания является русский. Но уже подготовлен учебник украинского языка, чтобы все желающие могли иметь возможности изучать этот красивый язык, знание которого, безусловно, обогащает духовный мир любого человека", – сказал Черевко.Замглавы правительства отметил, что работа по адаптации системы образования в регионе к стандартам Российской Федерации идет "полным ходом". Однако на завершение процесса потребуется время.При этом инфраструктурные изменения становятся все более заметными уже сейчас: обновляются и отстраиваются школы, детские сады, дороги и общественные пространства. Люди видят эти изменения и могут сами делать выводы.Ранее зампредседателя правительства Херсонской области пригласил преподавателей-предметников на работу в школы.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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