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Для школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка
Для школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Для школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка
Основным языком преподавания в школах Херсонской области будет русский, при этом все желающие смогут изучать и украинский язык. Об этом РИА Новости Крым сообщил РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T08:08
2023-08-11T08:08
2023-08-11T08:20
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ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости Крым. Основным языком преподавания в школах Херсонской области будет русский, при этом все желающие смогут изучать и украинский язык. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.Ранее врио губернатора Владимир Сальдо наделил статусом официального три языка: русский, крымско-татарский и украинский."При этом основным языком преподавания является русский. Но уже подготовлен учебник украинского языка, чтобы все желающие могли иметь возможности изучать этот красивый язык, знание которого, безусловно, обогащает духовный мир любого человека", – сказал Черевко.Замглавы правительства отметил, что работа по адаптации системы образования в регионе к стандартам Российской Федерации идет "полным ходом". Однако на завершение процесса потребуется время.При этом инфраструктурные изменения становятся все более заметными уже сейчас: обновляются и отстраиваются школы, детские сады, дороги и общественные пространства. Люди видят эти изменения и могут сами делать выводы.Ранее зампредседателя правительства Херсонской области пригласил преподавателей-предметников на работу в школы.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины
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Сергей Георгиев
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
сергей черевко, херсонская область, образование в россии, новые регионы россии, новости, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, общество
Для школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка
Власти: украинский язык в школах Херсонской области будут учить по новым учебникам
08:08 11.08.2023 (обновлено: 08:20 11.08.2023) ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости Крым.
Основным языком преподавания в школах Херсонской области будет русский, при этом все желающие смогут изучать и украинский язык. Об этом РИА Новости Крым
сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
Ранее врио губернатора Владимир Сальдо наделил статусом официального три языка
: русский, крымско-татарский и украинский.
"При этом основным языком преподавания является русский. Но уже подготовлен учебник украинского языка, чтобы все желающие могли иметь возможности изучать этот красивый язык, знание которого, безусловно, обогащает духовный мир любого человека", – сказал Черевко.
Замглавы правительства отметил, что работа по адаптации системы образования в регионе к стандартам Российской Федерации идет "полным ходом". Однако на завершение процесса потребуется время.
"Даже при том, что мы начинаем второй учебный год в новых условиях, потребуется еще три – пять лет для выхода на "магистральные рельсы" обеспечения новых требований", – сказал Черевко. Еще один предстоящий важный этап – это работа с психологией, с душами людей, который также потребует времени, добавил он.
При этом инфраструктурные изменения становятся все более заметными уже сейчас: обновляются и отстраиваются школы, детские сады, дороги и общественные пространства. Люди видят эти изменения и могут сами делать выводы.
Ранее зампредседателя правительства Херсонской области пригласил преподавателей-предметников на работу в школы.
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