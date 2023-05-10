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Украинский язык будет государственным в Херсонской области – Сальдо - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Украинский язык будет государственным в Херсонской области – Сальдо
Украинский язык будет государственным в Херсонской области – Сальдо - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Украинский язык будет государственным в Херсонской области – Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ближайшее время подпишет указы о признании государственными русского и украинского языков на территории... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T11:31
2023-05-10T11:31
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
общество
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ближайшее время подпишет указы о признании государственными русского и украинского языков на территории региона. При этом в двух районах области статус государственного также получит крымско-татарский язык. Об этом Сальдо сообщил в эфире телеканала "Россия 24".Он также напомнил, что на территории Крыма русский, украинский и крымско-татарский языки также имеют статус государственных.Норма о трех государственных языках на территории Крыма – русском, украинском и крымско-татарском – закреплена в действующей Конституции республики. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки. Все, чего могла добиться в такой ситуации крымская автономия – закрепить в Конституции обязательный порядок публикации на русском, украинском и крымско-татарском языках всех нормативно-правовых актов Верховного совета, Совета министров и других органов власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и УкраинеКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевНа Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
https://crimea.ria.ru/20230509/saldo-pozdravil-rossiyan-s-dnem-pobedy-i-obratilsya-k-soldatam-vsu-1128621155.html
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херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, общество, новости, закон и право
Украинский язык будет государственным в Херсонской области – Сальдо

Сальдо: украинский язык в ближайшее время станет государственным в Херсонской области

11:31 10.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ближайшее время подпишет указы о признании государственными русского и украинского языков на территории региона. При этом в двух районах области статус государственного также получит крымско-татарский язык. Об этом Сальдо сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"В ближайшее время я подпишу указы, по которым на территории Херсонской области в двух районах – Геническом и Новотроицком – будут (государственными) три языка: русский, украинский и крымско-татарский. А на всей остальной территории (государственными) будут два языка – русский и украинский", - сказал врио губернатора.
Он также напомнил, что на территории Крыма русский, украинский и крымско-татарский языки также имеют статус государственных.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
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Норма о трех государственных языках на территории Крыма – русском, украинском и крымско-татарском – закреплена в действующей Конституции республики. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки. Все, чего могла добиться в такой ситуации крымская автономия – закрепить в Конституции обязательный порядок публикации на русском, украинском и крымско-татарском языках всех нормативно-правовых актов Верховного совета, Совета министров и других органов власти.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовые регионы РоссииОбществоНовостиЗакон и право
 
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