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Украинский язык будет государственным в Херсонской области – Сальдо

Украинский язык будет государственным в Херсонской области – Сальдо - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Украинский язык будет государственным в Херсонской области – Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ближайшее время подпишет указы о признании государственными русского и украинского языков на территории... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T11:31

2023-05-10T11:31

2023-05-10T11:31

херсонская область

владимир сальдо

новые регионы россии

общество

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ближайшее время подпишет указы о признании государственными русского и украинского языков на территории региона. При этом в двух районах области статус государственного также получит крымско-татарский язык. Об этом Сальдо сообщил в эфире телеканала "Россия 24".Он также напомнил, что на территории Крыма русский, украинский и крымско-татарский языки также имеют статус государственных.Норма о трех государственных языках на территории Крыма – русском, украинском и крымско-татарском – закреплена в действующей Конституции республики. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки. Все, чего могла добиться в такой ситуации крымская автономия – закрепить в Конституции обязательный порядок публикации на русском, украинском и крымско-татарском языках всех нормативно-правовых актов Верховного совета, Совета министров и других органов власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и УкраинеКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевНа Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке

https://crimea.ria.ru/20230509/saldo-pozdravil-rossiyan-s-dnem-pobedy-i-obratilsya-k-soldatam-vsu-1128621155.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, общество, новости, закон и право