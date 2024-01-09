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Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов
Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получили 299 новых автобусов для улучшения качества работы общественного транспорта... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T11:24
2024-01-09T11:24
марат хуснуллин
новые регионы россии
общественный транспорт
новости
правительство россии
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получили 299 новых автобусов для улучшения качества работы общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Уточняется, что обновление автопарка происходит за счет комфортабельных автобусов отечественных производителей "ГАЗ", "ЛиАЗ", "КАвЗ" и "НефАЗ" малого, среднего и большого классов.Вице-премьер подчеркнул необходимость организовать устойчивое социально-экономическое развитие новых регионов, создать комфортные условия для их жителей. С этой целью была разработана специальная программа развития субъектов, в рамках которой реализуется ряд инфраструктурных проектов, в том числе по обновлению общественного транспорта.Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей была утверждена правительством России в конце декабря 2023 года. В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодно на развитие и постепенное вхождение в экономическую жизнь России новых регионов предусмотрено свыше триллиона рублей. В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.В конце прошлого года больницы левобережной части Херсонской области получили "Нивы" повышенной проходимости. 32 новых внедорожника и две "скорой помощи" были закуплены областным минздравом. Всего на развитие области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – экспертКак Херсонская область готовится к выборам президента РоссииКогда Путин посетит новые регионы России
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
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марат хуснуллин, новые регионы россии, общественный транспорт, новости, правительство россии, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов

Почти 300 новых автобусов для общественных маршрутов получили новые регионы России

11:24 09.01.2024
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВ новые регионы передали 299 новых автобусов отечественного производства.
В новые регионы передали 299 новых автобусов отечественного производства.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получили 299 новых автобусов для улучшения качества работы общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Уточняется, что обновление автопарка происходит за счет комфортабельных автобусов отечественных производителей "ГАЗ", "ЛиАЗ", "КАвЗ" и "НефАЗ" малого, среднего и большого классов.

"По распоряжению правительства в максимально сжатые сроки приобретены и переданы новым регионам 299 автобусов. Это поможет улучшить транспортную доступность внутри субъектов, укрепить связь между их городами и населенными пунктами", – прокомментировал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул необходимость организовать устойчивое социально-экономическое развитие новых регионов, создать комфортные условия для их жителей. С этой целью была разработана специальная программа развития субъектов, в рамках которой реализуется ряд инфраструктурных проектов, в том числе по обновлению общественного транспорта.
Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей была утверждена правительством России в конце декабря 2023 года. В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодно на развитие и постепенное вхождение в экономическую жизнь России новых регионов предусмотрено свыше триллиона рублей. В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.
В конце прошлого года больницы левобережной части Херсонской области получили "Нивы" повышенной проходимости. 32 новых внедорожника и две "скорой помощи" были закуплены областным минздравом. Всего на развитие области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.
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Марат ХуснуллинНовые регионы РоссииОбщественный транспортНовостиПравительство РоссииХерсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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