Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов
Почти 300 новых автобусов для общественных маршрутов получили новые регионы России
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВ новые регионы передали 299 новых автобусов отечественного производства.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получили 299 новых автобусов для улучшения качества работы общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Уточняется, что обновление автопарка происходит за счет комфортабельных автобусов отечественных производителей "ГАЗ", "ЛиАЗ", "КАвЗ" и "НефАЗ" малого, среднего и большого классов.
"По распоряжению правительства в максимально сжатые сроки приобретены и переданы новым регионам 299 автобусов. Это поможет улучшить транспортную доступность внутри субъектов, укрепить связь между их городами и населенными пунктами", – прокомментировал Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул необходимость организовать устойчивое социально-экономическое развитие новых регионов, создать комфортные условия для их жителей. С этой целью была разработана специальная программа развития субъектов, в рамках которой реализуется ряд инфраструктурных проектов, в том числе по обновлению общественного транспорта.
Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей была утверждена правительством России в конце декабря 2023 года. В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодно на развитие и постепенное вхождение в экономическую жизнь России новых регионов предусмотрено свыше триллиона рублей. В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.
В конце прошлого года больницы левобережной части Херсонской области получили "Нивы" повышенной проходимости. 32 новых внедорожника и две "скорой помощи" были закуплены областным минздравом. Всего на развитие области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.
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