https://crimea.ria.ru/20240109/novye-regiony-poluchili-pochti-300-novykh-passazhirskikh-avtobusov-1134051620.html

Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов

Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получили 299 новых автобусов для улучшения качества работы общественного транспорта... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T11:24

2024-01-09T11:24

2024-01-09T11:24

марат хуснуллин

новые регионы россии

общественный транспорт

новости

правительство россии

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получили 299 новых автобусов для улучшения качества работы общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Уточняется, что обновление автопарка происходит за счет комфортабельных автобусов отечественных производителей "ГАЗ", "ЛиАЗ", "КАвЗ" и "НефАЗ" малого, среднего и большого классов.Вице-премьер подчеркнул необходимость организовать устойчивое социально-экономическое развитие новых регионов, создать комфортные условия для их жителей. С этой целью была разработана специальная программа развития субъектов, в рамках которой реализуется ряд инфраструктурных проектов, в том числе по обновлению общественного транспорта.Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей была утверждена правительством России в конце декабря 2023 года. В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодно на развитие и постепенное вхождение в экономическую жизнь России новых регионов предусмотрено свыше триллиона рублей. В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.В конце прошлого года больницы левобережной части Херсонской области получили "Нивы" повышенной проходимости. 32 новых внедорожника и две "скорой помощи" были закуплены областным минздравом. Всего на развитие области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – экспертКак Херсонская область готовится к выборам президента РоссииКогда Путин посетит новые регионы России

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запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новые регионы россии, общественный транспорт, новости, правительство россии, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)