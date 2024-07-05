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Никаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татар - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Никаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татар
Никаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татар - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Никаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татар
Крымские татары придерживаются одной из четырех в суннитском исламе правовых школ, учения которой не обязывают женщин носить никаб. О традициях в одежде... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T06:01
2024-07-05T07:42
никаб
хиджаб
ислам
крым
крымские татары
религия
традиции
общество
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новости крыма
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Среди крымских татар никаб не распространен – муфтият мусульман Крыма
Среди крымских татар никаб не распространен – муфтият мусульман Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Крымские татары придерживаются одной из четырех в суннитском исламе правовых школ, учения которой не обязывают женщин носить никаб. О традициях в одежде мусульманок в Крыму в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.По словам Исмаилова, религиозные традиции ислама предполагают ношение и хиджаба, и никаба. Но если первый четко предписывается носить девушкам в возрасте от 14-15 лет в определенных местах, то относительно второго в Коране нет жестких требований, сказал он."Женщинам предписано носить головные покрывала и набрасывать их на грудь. Имеется в виду - закрывать вырез на груди, плечи и волосы полностью. Без хиджаба запрещено появляться в мечети, а также на религиозных мероприятиях, например, на молебнах по усопшим дома. И намаз женщина без головного убора тоже совершать не может – он просто не будет принят", – рассказал Исмаилов.Что касается никаба, то в Коране описываются случаи, когда женщины в определенных ситуациях, например, при встрече с мужчиной, закрывают лицо "головным покрывалом". Однако "посланник божий не обязывает женщин делать это", отмечает Исмаилов.Но в исламе существует четыре канонические правовые школы (мазхабы), трактовка Корана в которых отличается в том числе по вопросу ношения никаба, сказал он. Отсюда и разное к нему отношение.Так, согласно учению ханбалитского мазхаба, которое преобладает, в частности, в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских эмиратах и Йемене, никаб рассматривается как обязательный аксессуар. В традиции там и черные одежды, отметил Исмаилов."Это вывод ученых той местности. Возможно, на подобную интерпретацию Корана повлияли условия жизни, климат, чтобы скрыть женщину, например, от песчаных бурь, жары", – предположил он.А вот в ханафитском мазхабе, который распространен среди мусульман Турции, Сирии, Индии, Китая и ряда других государств и учениям которого следуют крымские татары, таких жестких требований нет, сказал Исмаилов.Черный цвет в одеждах женщин в Крыму тоже не распространен, добавил он. "С точки зрения ислама он не предписан. Женщина может ходить в платке и платье разного цвета, а фасон может соответствовать той или иной культуре народов", – отметил Исмаилов.В среде крымских татар не осуждают тех, кто в условиях современного уклада жизни не носит хиджаб постоянно, сказал он. В то же время его довольно часто осознанно выбирают девушки, "когда ближе знакомятся с исламской культурой, после 15-16 лет", заметил Исмаилов."Есть предписания, но общество к этому относится как к выбору уже самой женщины", – подытожил он.Накануне, 3 июля, муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов. Одна из заявленных причин – существующая угроза безопасности населению республики. Ранее координационный центр мусульман Северного Кавказа планирует до конца июля рассмотреть вопрос о запрете никаба в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Вопрос был поднят после терактов в Дагестане, произошедших в конце июня. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил ввести запрет на ношение никаба в целом по России.Осенью 2023 года парламент Узбекистана запретил носить в общественных местах одежду, которая затрудняет распознавание личности. Ранее, в 2015 году, в городах-курортах Египта были введены запреты на ношение женских головных уборов для мусульманок в общественных местах. Читайте также на РИА Новости Крым: Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет на ношение никабаСлавянки в хиджабе: три истории о судьбе "новых крымских мусульманок"
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никаб, хиджаб, ислам, крым, крымские татары, религия, традиции, общество, новости крыма
Никаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татар

Среди крымских татар никаб не распространен – религиозные женщины носят хиджаб

06:01 05.07.2024 (обновлено: 07:42 05.07.2024)
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЖенщины в хиджабе
Женщины в хиджабе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Крымские татары придерживаются одной из четырех в суннитском исламе правовых школ, учения которой не обязывают женщин носить никаб. О традициях в одежде мусульманок в Крыму в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
Среди крымских татар никаб не распространен – муфтият мусульман Крыма
06:01
По словам Исмаилова, религиозные традиции ислама предполагают ношение и хиджаба, и никаба. Но если первый четко предписывается носить девушкам в возрасте от 14-15 лет в определенных местах, то относительно второго в Коране нет жестких требований, сказал он.
"Женщинам предписано носить головные покрывала и набрасывать их на грудь. Имеется в виду - закрывать вырез на груди, плечи и волосы полностью. Без хиджаба запрещено появляться в мечети, а также на религиозных мероприятиях, например, на молебнах по усопшим дома. И намаз женщина без головного убора тоже совершать не может – он просто не будет принят", – рассказал Исмаилов.
Что касается никаба, то в Коране описываются случаи, когда женщины в определенных ситуациях, например, при встрече с мужчиной, закрывают лицо "головным покрывалом". Однако "посланник божий не обязывает женщин делать это", отмечает Исмаилов.
"Тем, кто не закрывает лицо никабом, он не говорит: "Делайте это обязательно". И тем, кто не закрывает лицо, он тоже ничего не говорит. Поэтому мы можем сказать, что в аятах (стихах – ред.) Корана ясно это не предписывается, а посланник Всевышнего оставил это на выбор женщин. И кому как комфортно, тот так и ходит", – пояснил Исмаилов.
Но в исламе существует четыре канонические правовые школы (мазхабы), трактовка Корана в которых отличается в том числе по вопросу ношения никаба, сказал он. Отсюда и разное к нему отношение.
Так, согласно учению ханбалитского мазхаба, которое преобладает, в частности, в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских эмиратах и Йемене, никаб рассматривается как обязательный аксессуар. В традиции там и черные одежды, отметил Исмаилов.
"Это вывод ученых той местности. Возможно, на подобную интерпретацию Корана повлияли условия жизни, климат, чтобы скрыть женщину, например, от песчаных бурь, жары", – предположил он.
А вот в ханафитском мазхабе, который распространен среди мусульман Турции, Сирии, Индии, Китая и ряда других государств и учениям которого следуют крымские татары, таких жестких требований нет, сказал Исмаилов.

"Крымские татары-мусульмане – все ханафиты. Поэтому в Крыму даже соблюдающие традиции мусульманки, религиозные, набожные, в основном, не надевают никаб. Раньше в Крыму тоже были те, кто надевал его, – их было меньшинство. Так и в наше время", – сказал Исмаилов.

Черный цвет в одеждах женщин в Крыму тоже не распространен, добавил он.
"С точки зрения ислама он не предписан. Женщина может ходить в платке и платье разного цвета, а фасон может соответствовать той или иной культуре народов", – отметил Исмаилов.
В среде крымских татар не осуждают тех, кто в условиях современного уклада жизни не носит хиджаб постоянно, сказал он. В то же время его довольно часто осознанно выбирают девушки, "когда ближе знакомятся с исламской культурой, после 15-16 лет", заметил Исмаилов.
"Есть предписания, но общество к этому относится как к выбору уже самой женщины", – подытожил он.
Накануне, 3 июля, муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов. Одна из заявленных причин – существующая угроза безопасности населению республики.
Ранее координационный центр мусульман Северного Кавказа планирует до конца июля рассмотреть вопрос о запрете никаба в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Вопрос был поднят после терактов в Дагестане, произошедших в конце июня.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил ввести запрет на ношение никаба в целом по России.
Осенью 2023 года парламент Узбекистана запретил носить в общественных местах одежду, которая затрудняет распознавание личности. Ранее, в 2015 году, в городах-курортах Египта были введены запреты на ношение женских головных уборов для мусульманок в общественных местах.
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