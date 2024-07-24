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ВСУ расстреляли людей из ствольной артиллерии в Донбассе

ВСУ расстреляли людей из ствольной артиллерии в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.07.2024

ВСУ расстреляли людей из ствольной артиллерии в Донбассе

Два мирных жителя ранены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов мирных кварталов из ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T21:34

2024-07-24T21:34

2024-07-24T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов мирных кварталов из ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ударами боевиков повреждены три жилых дома в Киевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также четыре торговые павильоны, администрация Петровского района, два медицинских учреждения в Донецке. В Горловке при артобстреле поврежден частный автомобиль, а в результате атаки БПЛА-камикадзе – мусоровоз.В течение дня боевики совершили 28 атак, выпустив более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм, артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА.В понедельник он сообщил, что ВСУ нанесли удар по густонаселенным районам Донецка из американских РСЗО HIMARS. Один человек погиб, шесть мирных жителей пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР - ПушилинТри сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ

донецк

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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