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ВСУ расстреляли людей из ствольной артиллерии в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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ВСУ расстреляли людей из ствольной артиллерии в Донбассе
ВСУ расстреляли людей из ствольной артиллерии в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.07.2024
ВСУ расстреляли людей из ствольной артиллерии в Донбассе
Два мирных жителя ранены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов мирных кварталов из ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T21:34
2024-07-24T21:34
донецк
горловка
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
обстрелы всу
денис пушилин
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов мирных кварталов из ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ударами боевиков повреждены три жилых дома в Киевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также четыре торговые павильоны, администрация Петровского района, два медицинских учреждения в Донецке. В Горловке при артобстреле поврежден частный автомобиль, а в результате атаки БПЛА-камикадзе – мусоровоз.В течение дня боевики совершили 28 атак, выпустив более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм, артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА.В понедельник он сообщил, что ВСУ нанесли удар по густонаселенным районам Донецка из американских РСЗО HIMARS. Один человек погиб, шесть мирных жителей пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР - ПушилинТри сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ
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РИА Новости Крым
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донецк, горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, денис пушилин, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости
ВСУ расстреляли людей из ствольной артиллерии в Донбассе

Два человека ранены в результате ударов ВСУ из ствольной артиллерии по Донецку и Горловке

21:34 24.07.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов мирных кварталов из ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии кассетного типа ранен мужчина 1979 года рождения. В Никитовском районе Горловки в результате обстрела с применением противником ствольной артиллерии пострадала 45-летняя женщина", - написал он в Telegram.
Ударами боевиков повреждены три жилых дома в Киевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также четыре торговые павильоны, администрация Петровского района, два медицинских учреждения в Донецке. В Горловке при артобстреле поврежден частный автомобиль, а в результате атаки БПЛА-камикадзе – мусоровоз.
В течение дня боевики совершили 28 атак, выпустив более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм, артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА.
В понедельник он сообщил, что ВСУ нанесли удар по густонаселенным районам Донецка из американских РСЗО HIMARS. Один человек погиб, шесть мирных жителей пострадали.
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ДонецкГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеПроисшествияОбстрелы ВСУДенис ПушилинСитуация в Донбассе: новости и комментарииНовости
 
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