https://crimea.ria.ru/20240724/kopter-vsu-atakoval-kombayny-v-pole-kurskoy-oblasti--raneny-troe-1139107716.html

Коптер ВСУ атаковал комбайны в поле Курской области – ранены трое

Коптер ВСУ атаковал комбайны в поле Курской области – ранены трое - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Коптер ВСУ атаковал комбайны в поле Курской области – ранены трое

В Курской области трое рабочих пострадали при атаке украинского дрона по работающим в поле комбайнам. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T20:49

2024-07-24T20:49

2024-07-24T20:49

обстрелы курской области

курская область

происшествия

алексей смирнов

беспилотник (бпла, дрон)

общество

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Курской области трое рабочих пострадали при атаке украинского дрона по работающим в поле комбайнам. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По его данным, трагедия произошла рядом с селом Волфино Глушковского района.Украинские боевики регулярно атакуют людей, которые работают на сельскохозяйственных полях. 20 июля вражеский дрон ударил по комбайну в поле недалеко от села Снагость Курской области. В результате пострадал механизатор. Аналогичные случаи фиксируются также в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской областиНа Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его женаДва человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, происшествия, алексей смирнов, беспилотник (бпла, дрон), общество, новости, обстрелы всу