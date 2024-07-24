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Коптер ВСУ атаковал комбайны в поле Курской области – ранены трое - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Коптер ВСУ атаковал комбайны в поле Курской области – ранены трое
Коптер ВСУ атаковал комбайны в поле Курской области – ранены трое - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Коптер ВСУ атаковал комбайны в поле Курской области – ранены трое
В Курской области трое рабочих пострадали при атаке украинского дрона по работающим в поле комбайнам. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T20:49
2024-07-24T20:49
обстрелы курской области
курская область
происшествия
алексей смирнов
беспилотник (бпла, дрон)
общество
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Курской области трое рабочих пострадали при атаке украинского дрона по работающим в поле комбайнам. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По его данным, трагедия произошла рядом с селом Волфино Глушковского района.Украинские боевики регулярно атакуют людей, которые работают на сельскохозяйственных полях. 20 июля вражеский дрон ударил по комбайну в поле недалеко от села Снагость Курской области. В результате пострадал механизатор. Аналогичные случаи фиксируются также в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской областиНа Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его женаДва человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, происшествия, алексей смирнов, беспилотник (бпла, дрон), общество, новости, обстрелы всу
Коптер ВСУ атаковал комбайны в поле Курской области – ранены трое

Три земледельца ранены при атаке дрона ВСУ по комбайнам на поле в Курской области

20:49 24.07.2024
 
© РИА Новости КрымКомбайн
Комбайн - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Курской области трое рабочих пострадали при атаке украинского дрона по работающим в поле комбайнам. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его данным, трагедия произошла рядом с селом Волфино Глушковского района.
"Украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Ранены трое земледельцев. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывается необходимая помощь. Повреждения получила уборочная техника", - написал он в Telegram.
Украинские боевики регулярно атакуют людей, которые работают на сельскохозяйственных полях. 20 июля вражеский дрон ударил по комбайну в поле недалеко от села Снагость Курской области. В результате пострадал механизатор.
Аналогичные случаи фиксируются также в Белгородской области.
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Обстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияАлексей СмирновБеспилотник (БПЛА, дрон)ОбществоНовостиОбстрелы ВСУ
 
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