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Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
В России кратно увеличен выпуск военной продукции, в том числе основных видов бронетехники и средств поражения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T20:33
2023-09-19T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В России кратно увеличен выпуск военной продукции, в том числе основных видов бронетехники и средств поражения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии во вторник.Президент отметил высокое оснащение армии и флота, при этом поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО, а также уточнить объемы новой госпрограммы вооружений в связи с проведением спецоперации на Укриане.Он также поздравил всех работников ВПК профессиональным праздником – днем оружейника.Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколенияВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение ПутинаСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу
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владимир путин (политик), новости, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости сво
Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции

Путин: в РФ кратно увеличен выпуск военной продукции

20:33 19.09.2023 (обновлено: 20:34 19.09.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Ижевск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ижевск - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В России кратно увеличен выпуск военной продукции, в том числе основных видов бронетехники и средств поражения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии во вторник.

"По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. К примеру, объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза", – отметил Путин во вступительном слове.

Президент отметил высокое оснащение армии и флота, при этом поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО, а также уточнить объемы новой госпрограммы вооружений в связи с проведением спецоперации на Укриане.
Он также поздравил всех работников ВПК профессиональным праздником – днем оружейника.
Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей.
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Владимир Путин (политик)НовостиВооруженные силы РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Новости СВО
 
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