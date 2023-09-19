https://crimea.ria.ru/20230919/putin-rossiyskiy-vpk-kratno-uvelichil-proizvodstvo-voennoy-produktsii-1131531131.html
Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
В России кратно увеличен выпуск военной продукции, в том числе основных видов бронетехники и средств поражения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T20:33
2023-09-19T20:33
2023-09-19T20:34
владимир путин (политик)
новости
вооруженные силы россии
военно-промышленный комплекс (впк)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В России кратно увеличен выпуск военной продукции, в том числе основных видов бронетехники и средств поражения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии во вторник.Президент отметил высокое оснащение армии и флота, при этом поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО, а также уточнить объемы новой госпрограммы вооружений в связи с проведением спецоперации на Укриане.Он также поздравил всех работников ВПК профессиональным праздником – днем оружейника.Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколенияВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение ПутинаСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости сво
Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
Путин: в РФ кратно увеличен выпуск военной продукции
20:33 19.09.2023 (обновлено: 20:34 19.09.2023)