https://crimea.ria.ru/20230919/putin-rossiyskiy-vpk-kratno-uvelichil-proizvodstvo-voennoy-produktsii-1131531131.html

Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции

Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции

В России кратно увеличен выпуск военной продукции, в том числе основных видов бронетехники и средств поражения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T20:33

2023-09-19T20:33

2023-09-19T20:34

владимир путин (политик)

новости

вооруженные силы россии

военно-промышленный комплекс (впк)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В России кратно увеличен выпуск военной продукции, в том числе основных видов бронетехники и средств поражения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии во вторник.Президент отметил высокое оснащение армии и флота, при этом поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО, а также уточнить объемы новой госпрограммы вооружений в связи с проведением спецоперации на Укриане.Он также поздравил всех работников ВПК профессиональным праздником – днем оружейника.Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколенияВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение ПутинаСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости сво