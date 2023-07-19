https://crimea.ria.ru/20230719/ranenaya-pri-terakte-na-krymskom-mostu-devochka-budet-lechitsya-v-moskve-1130175376.html

Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве

Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве

Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка будет доставлена для продолжения лечения в Москву. Об этом сообщил помощник министра... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T18:11

2023-07-19T18:11

2023-07-19T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка будет доставлена для продолжения лечения в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Она продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении.Девочка получила травмы и осколочные ранения в результате теракта на Крымском мосту. В момент ЧП она находилась в легковом автомобиле вместе со своими родителями, это семья из Белгородской области. После происшествия ребенка доставили в реанимацию больницы в Краснодаре. Родители скончались на месте происшествия.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенкаСемья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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