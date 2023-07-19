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Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве
Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве
Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка будет доставлена для продолжения лечения в Москву. Об этом сообщил помощник министра... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T18:11
2023-07-19T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка будет доставлена для продолжения лечения в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Она продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении.Девочка получила травмы и осколочные ранения в результате теракта на Крымском мосту. В момент ЧП она находилась в легковом автомобиле вместе со своими родителями, это семья из Белгородской области. После происшествия ребенка доставили в реанимацию больницы в Краснодаре. Родители скончались на месте происшествия.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенкаСемья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, чп на крымском мосту, происшествия, новости, минздрав рф, здравоохранение в россии
Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве

Минздрав: пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевозят в Москву

18:11 19.07.2023 (обновлено: 18:43 19.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Пострадавшая в результате происшествия на Крымском мосту девочка будет доставлена для продолжения лечения в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Она продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении.
"Медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края. Ее состояние стабильно", — цитирует его пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-канале ведомства.
Девочка получила травмы и осколочные ранения в результате теракта на Крымском мосту. В момент ЧП она находилась в легковом автомобиле вместе со своими родителями, это семья из Белгородской области. После происшествия ребенка доставили в реанимацию больницы в Краснодаре. Родители скончались на месте происшествия.
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
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