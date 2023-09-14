https://crimea.ria.ru/20230914/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas-ocheredi-i-vremya-ozhidaniya-1131403108.html

Обстановка на Крымском мосту сейчас: очереди и время ожидания

Обстановка на Крымском мосту сейчас: очереди и время ожидания - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Обстановка на Крымском мосту сейчас: очереди и время ожидания

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась до 390 автомобилей, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T14:16

2023-09-14T14:16

2023-09-14T14:18

крымский мост

крым

новости крыма

керченский пролив

кубань

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась до 390 автомобилей, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг утром транспортный переход закрывали для проезда на четыре часа. Из-за этого начали формироваться очереди и к 10 утра проезда с обеих сторон моста ожидали 1150 авто. После возобновления проезда заторы начали сокращаться.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт для проездаБолее 1000 авто стоят в очереди на Крымский мостКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста

крымский мост

крым

керченский пролив

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, керченский пролив, кубань, логистика