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Обстановка на Крымском мосту сейчас: очереди и время ожидания
Обстановка на Крымском мосту сейчас: очереди и время ожидания - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Обстановка на Крымском мосту сейчас: очереди и время ожидания
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась до 390 автомобилей, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T14:16
2023-09-14T14:16
2023-09-14T14:18
крымский мост
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась до 390 автомобилей, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг утром транспортный переход закрывали для проезда на четыре часа. Из-за этого начали формироваться очереди и к 10 утра проезда с обеих сторон моста ожидали 1150 авто. После возобновления проезда заторы начали сокращаться.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт для проездаБолее 1000 авто стоят в очереди на Крымский мостКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, новости крыма, керченский пролив, кубань, логистика
Обстановка на Крымском мосту сейчас: очереди и время ожидания
Очередь на Крымский мост сократилась до 390 автомобилей
14:16 14.09.2023 (обновлено: 14:18 14.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась до 390 автомобилей, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В четверг утром транспортный переход закрывали для проезда на четыре часа. Из-за этого начали формироваться очереди и к 10 утра проезда с обеих сторон моста ожидали 1150 авто. После возобновления проезда заторы начали сокращаться.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 390 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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