https://crimea.ria.ru/20230914/bolee-1000-avto-stoyat-v-ocheredi-na-krymskiy-most-1131398745.html

Более 1000 авто стоят в очереди на Крымский мост

Более 1000 авто стоят в очереди на Крымский мост - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Более 1000 авто стоят в очереди на Крымский мост

Более тысячи транспортных средств стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T10:14

2023-09-14T10:14

2023-09-14T10:17

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Более тысячи транспортных средств стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди начали формироваться после временного перекрытия транспортного перехода в четверг утром. Ограничение продлилось четыре часа, после чего движение по Крымскому мосту возобновили.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт для проездаКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаОперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край