https://crimea.ria.ru/20230914/krymskiy-most-otkryt-1131398151.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Крымский мост открыт

Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T09:26

2023-09-14T09:26

2023-09-14T09:32

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

керчь

тамань

краснодарский край

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост закрыли для движения транспорта в четверг в 5:00. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось четыре часа.Проезд по транспортному переходу периодически перекрывают в целях безопасности. Так, накануне в течение дня его перекрывали дважды – на 3,5 часа и на час. Из-за ограничения на подъездах к мосту скапливалась очередь.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном мореКрымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машинВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым