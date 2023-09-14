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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Крымский мост открыт
Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T09:26
2023-09-14T09:26
2023-09-14T09:32
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост закрыли для движения транспорта в четверг в 5:00. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось четыре часа.Проезд по транспортному переходу периодически перекрывают в целях безопасности. Так, накануне в течение дня его перекрывали дважды – на 3,5 часа и на час. Из-за ограничения на подъездах к мосту скапливалась очередь.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном мореКрымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машинВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост закрыли для движения транспорта в четверг в 5:00. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось четыре часа.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - проинформировали в оперштабе.
Проезд по транспортному переходу периодически перекрывают в целях безопасности. Так, накануне в течение дня его перекрывали дважды
– на 3,5 часа и на час. Из-за ограничения на подъездах к мосту скапливалась очередь.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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