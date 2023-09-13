https://crimea.ria.ru/20230913/krymskiy-most-zakryli-dlya-proezda-1131371485.html

Крымский мост закрыли для проезда

Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Крымский мост закрыли для проезда

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T11:05

2023-09-13T11:05

2023-09-13T11:09

крымский мост

крым

новости крыма

кубань

краснодар

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В ночь на среду транспортный переход также перекрывали. Ограничение действовало около часа, после чего движение было возобновлено. Утром в среду Крымский мост работал в штатном режиме, очередей с обеих сторон не было.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20230913/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-sredy-1131367087.html

крымский мост

крым

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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