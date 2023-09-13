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Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Крымский мост закрыли для проезда
Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Крымский мост закрыли для проезда
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В ночь на среду транспортный переход также перекрывали. Ограничение действовало около часа, после чего движение было возобновлено. Утром в среду Крымский мост работал в штатном режиме, очередей с обеих сторон не было.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
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крымский мост, крым, новости крыма, кубань, краснодар, транспорт, новости
Крымский мост закрыли для проезда

Движение по Крымскому мосту перекрыто

11:05 13.09.2023 (обновлено: 11:09 13.09.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
В ночь на среду транспортный переход также перекрывали. Ограничение действовало около часа, после чего движение было возобновлено. Утром в среду Крымский мост работал в штатном режиме, очередей с обеих сторон не было.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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