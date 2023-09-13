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Крымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машин - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Крымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машин
Крымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машин - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Крымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машин
С обеих сторон Крымского моста в очередях скопились сотни машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T15:13
2023-09-13T15:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
крым
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста в очередях скопились сотни машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В связи с образовавшимися заторами ожидание в очереди со стороны Кубани составит около часа, со стороны Керчи - около двух часов.Ранее в среду движение по Крымскому мосту закрывали и возобновили спустя 3,5 часа. В ночь на среду транспортный переход также перекрывали. Ограничение действовало около часа, после чего движение было возобновлено. Утром в среду Крымский мост работал в штатном режиме, очередей с обеих сторон не было.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель КанскаОперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромыВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, крым, краснодарский край, тамань
Крымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машин

Крымский мост: по обе стороны транспортного перехода скопились очереди

15:13 13.09.2023 (обновлено: 15:18 13.09.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста в очередях скопились сотни машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 314 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 614 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В связи с образовавшимися заторами ожидание в очереди со стороны Кубани составит около часа, со стороны Керчи - около двух часов.
Ранее в среду движение по Крымскому мосту закрывали и возобновили спустя 3,5 часа.
В ночь на среду транспортный переход также перекрывали. Ограничение действовало около часа, после чего движение было возобновлено. Утром в среду Крымский мост работал в штатном режиме, очередей с обеих сторон не было.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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