https://crimea.ria.ru/20230913/operativnaya-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-kak-rabotayut-paromy-1131369808.html

Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

2023-09-13T09:48

2023-09-13T09:48

2023-09-13T09:48

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керченская паромная переправа

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За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 20 рейсов. Всего после запуска морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено 336 339 пассажира и 191 644 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 720 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т едут через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКрымский мост: обстановка на утро среды

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2023

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