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Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы
Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-13T09:48
2023-09-13T09:48
росморречфлот
керченская паромная переправа
морской транспорт
крым
краснодарский край
новости крыма
ситуация на керченской переправе
транспорт
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За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 20 рейсов. Всего после запуска морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено 336 339 пассажира и 191 644 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 720 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т едут через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКрымский мост: обстановка на утро среды
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Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

Керченская переправа 13 сентября работает штатно и без штормовых предупреждений

09:48 13.09.2023
 
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Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Ситуация на переправе 13 сентября
"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 сентября ветер северо-западный 3-8 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +24…26 градусов, температура воды в море +20…21", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 20 рейсов. Всего после запуска морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено 336 339 пассажира и 191 644 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 720 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т едут через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.
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