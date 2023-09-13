https://crimea.ria.ru/20230913/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-sredy-1131367087.html

Крымский мост: обстановка на утро среды

Крымский мост: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Крымский мост: обстановка на утро среды

Движение по Крымскому мосту утром в среду свободно. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T07:01

2023-09-13T07:01

2023-09-13T07:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту утром в среду свободно. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Накануне ночью движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто с 02:46 до 03:32.

https://crimea.ria.ru/20230909/kogda-vozobnovyat-dvizhenie-po-avtomobilnoy-chasti-krymskogo-mosta-1131291319.html

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, краснодарский край