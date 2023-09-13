https://crimea.ria.ru/20230913/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-sredy-1131367087.html
Крымский мост: обстановка на утро среды
Крымский мост: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Крымский мост: обстановка на утро среды
Движение по Крымскому мосту утром в среду свободно. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T07:01
2023-09-13T07:01
2023-09-13T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту утром в среду свободно. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Накануне ночью движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто с 02:46 до 03:32.
https://crimea.ria.ru/20230909/kogda-vozobnovyat-dvizhenie-po-avtomobilnoy-chasti-krymskogo-mosta-1131291319.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Крымский мост: обстановка на утро среды
Крымский мост: движение на транспортном переходе в обе стороны свободно
07:01 13.09.2023 (обновлено: 07:02 13.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту утром в среду свободно. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 07:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
Накануне ночью движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто с 02:46 до 03:32.