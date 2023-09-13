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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Крымский мост открыт
Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T14:37
2023-09-13T14:48
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
керчь
тамань
крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по транспортному переходу возобновлено после того, как мост был закрыт в течение 3,5 часов.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
https://crimea.ria.ru/20230909/kogda-vozobnovyat-dvizhenie-po-avtomobilnoy-chasti-krymskogo-mosta-1131291319.html
крымский мост
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб

14:37 13.09.2023 (обновлено: 14:48 13.09.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Движение по транспортному переходу возобновлено после того, как мост был закрыт в течение 3,5 часов.
Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
9 сентября, 21:26
Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьКрымКраснодарский край
 
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