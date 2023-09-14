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Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

2023-09-14T09:56

2023-09-14T09:56

2023-09-14T10:41

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керченская паромная переправа

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За сутки курсирующими на линии паромами выполнено 19 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 338 750 пассажиров и 192 359 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 739 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открытТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьКрымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машин

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2023

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