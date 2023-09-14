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Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы
Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-14T09:56
2023-09-14T10:41
росморречфлот
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
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За сутки курсирующими на линии паромами выполнено 19 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 338 750 пассажиров и 192 359 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 739 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открытТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьКрымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машин
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росморречфлот, инфографика, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керчь, краснодарский край, новости крыма, новости
Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

Керченская переправа 14 сентября работает штатно и без штормовых предупреждений

09:56 14.09.2023 (обновлено: 10:41 14.09.2023)
 
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Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Обстановка на Керченской переправе

"Согласно прогнозу Росгидромета, 14 сентября ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +24…+26 градусов, температура воды в море +21…+22", - говорится в Telegram-канале ведомства.

За сутки курсирующими на линии паромами выполнено 19 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 338 750 пассажиров и 192 359 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 739 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.
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